"Süper Lig kulüplerinin yabancı transferi artık oldukça zor"

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, gelecek sezonla ilgili transfer planlamaları hakkında bilgi verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
'Süper Lig kulüplerinin yabancı transferi artık oldukça zor'
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04 Mayıs 2020 13:27
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni sezonda takımdaki yerli futbolcuları ellerinde tutmak istediklerini bildirdi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ligin ertelenmesinin takım bütçesini olumsuz etkilemesine rağmen ödemelere devam ettiklerini belirterek, bu süreçte desteğini sürdüren takım sponsoruna teşekkür etti. 

Başkan Çetin, takımdaki yerli futbolculara ilişkin gelecek sezon planlarını şöyle aktardı: 

"Yerli futbolcuları gelecek sezon da takımda tutmak istiyoruz. Bu Kovid-19 diğer takımlar gibi bizi de mali açıdan olumsuz etkiledi. Kulüplerin yabancı oyuncu transferi yapması artık zor olacak. Biz mümkün olduğu kadar elimizdeki kaliteli yerli oyuncularımızı takımda tutmaya çalışacağız. Recep Niyaz, Mustafa Yumlu, Tolgahan Acar, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru gibi kaliteli ve deneyimli oyuncularımızı yeni sezonda da aramızda görmek istiyoruz. Kulüpler geleceği için altyapıyla daha çok ilgilenmeli ve daha fazla genç oyuncu çıkarmalıdır."

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