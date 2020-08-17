Süper Lig kulüplerinin transferde gözü iç piyasada

Süper Lig kulüpleri bu transfer döneminde rotasını yurt içinde oynayan futbolculara çevirdi.

Haber; AA
Süper Lig kulüplerinin transferde gözü iç piyasada
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17 Ağustos 2020 15:31
Süper Lig kulüpleri, transfer çalışmalarında önceliği yurt içinden futbolculara verdi.

Futbolda 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gecikmeli olarak temmuz ayının sonlarında tamamlandı. Kısa bir süre izin yapan ekipler, yeni sezon antrenmanlarına başlarken, bir yandan da kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig kulüpleri, transfer çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 41 futbolcuyu renklerine bağladı. Bu oyuncuların 28'i, Türkiye'de forma giyen isimler oldu. Kulüpler, 13 transferi de yurt dışından gerçekleştirdi.

- İç piyasada en hareketli takım Fenerbahçe

Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, transferin hızlı takımlarından oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, şu ana kadar 6 futbolcuyu kadrosuna kattı. Söz konusu transferlerin tamamını yurt içinden gerçekleştiren Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Filip Novak, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur ile Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe'yi beşer transferle Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor izledi.

- Transferde adı geçenler

Yurt içinden birçok futbolcunun adı transferde geçiyor.

Hızlı başlayan transfer sezonunda Süper Lig'de forma giyen bazı futbolcuların takım değiştirmesi gündemde.

Sezonu 5. bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların adı sıkça transfer haberlerinde yer alıyor. 

Son 4 sezon Akdeniz temsilcisinde forma giyen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş ile sözleşme imzalarken, Papiss Cisse ve Welinton'un da siyah-beyazlı takıma yakın olduğu yazılıyor. Ayrıca Anastasios Bakasetas ve Steven Caulker'in de adı, spor basınında sıkça Fenerbahçe'yle anılıyor.

Sportif ve mali açıdan sıkıntılı bir sezon geçiren Hes Kablo Kayserispor'da performansıyla dikkati çeken Bernard Mensah da transferin gözde isimlerinden oldu. Ganalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray yarışırken, siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

Basında, Kasımpaşa'yla iyi bir sezon geçiren Mame Thiam ve Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın adı Fenerbahçe ile yazılıyor.

- Altı kulüp yurt dışından oyuncu aldı

Süper Lig'de 6 kulüp, yurt dışından transfer gerçekleştirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Hatayspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, yurt dışından toplamda 13 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Öte yandan Galatasaray, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan Norveçli oyuncu Omar, Yeni Malatyaspor da Brezilya ekibi Santos'tan Perulu futbolcu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına vardı.

- Yurt içi transferler

Yeni sezon öncesinde takımların yurt içinden yaptığı transferler şöyle:

 Futbolcu Son kulübü  Transfer olduğu kulüp 
 Ufuk Ceylan    Yeni Malatyaspor   Alanyaspor 
 Fatih Aksoy  Beşiktaş  Alanyaspor
 Gökdeniz Bayrakdar  Kocaelispor  Antalyaspor
 Dever Orgill  MKE Ankaragücü  Antalyaspor
 Serdar Gürler   Göztepe  Antalyaspor
 Fabrice N'Sakala  Alanyaspor  Beşiktaş
 Arturo Mina  Yeni Malatyaspor  BB Erzurumspor
 Cenk Gönen    Alanyaspor  Denizlispor 
 Filip Novak  Trabzonspor  Fenerbahçe
 Gökhan Gönül  Beşiktaş  Fenerbahçe
 Caner Erkin  Beşiktaş  Fenerbahçe
 Mert Hakan Yandaş  Sivasspor  Fenerbahçe
 Barış Sungur   1928 Bucaspor  Fenerbahçe
 İsmail Yüksek  Gölcükspor  Fenerbahçe
 Fatih Öztürk  Kasımpaşa  Galatasaray
 Emre Kılınç  Sivasspor  Galatasaray
 Oğulcan Çağlayan  Çaykur Rizespor  Galatasaray
 Arda Turan  İstanbul Başakşehir  Galatasaray
 Çağlar Şahin Akbaba  Bursaspor  Gaziantep FK
 Enver Cenk Şahin  Kayserispor  Gaziantep FK
 Diego Angelo   Antalyaspor  Gençlerbirliği
 Kubilay Sönmez  Hatayspor  Göztepe
 Burak Süleyman  Kocaelispor  Göztepe
 Hasan Ali Kaldırım  Fenerbahçe  İstanbul Başakşehir
 Ibrahim Sehic   BB Erzurumspor  Konyaspor
 Muhammet Taha Tepe   Altınordu  Trabzonspor
 Rahmi Anıl Başaran    Balıkesirspor   Trabzonspor
 Murat Akça  Giresunspor  Yeni Malatyaspor

- Yurt dışından transferler

Süper Lig kulüplerinin yurt dışından transfer ettiği futbolcular şöyle:

 Futbolcu  Uyruk  Son kulübü - Ülke Transfer olduğu kulüp
 Davidson Pereira   Brezilya  Vitoria - Portekiz   Alanyaspor
 Berkan İsmail Kutlu  Türk  Sion - İsviçre  Alanyaspor
 Efkan Bekiroğlu  Türk  1860 Münih - Almanya  Alanyaspor
 Zvonimir Kozulj   Bosna Hersek  Pogon Szczecin - Polonya   Gaziantep FK
 Aaron Salem Boupendza   Gabon  Bordeaux - Fransa   Hatayspor
 Ruben Ribeiro    Portekiz  Gil Vicente - Portekiz  Hatayspor 
 Jorge Felix   İspanya  Piast Gliwice - Polonya   Sivasspor
 Max Gradel   Fildişi Sahili  Toulouse - Fransa   Sivasspor
 Stiven Plaza   Ekvador  Real Valladolid - İspanya   Trabzonspor
 Anders Trondsen   Norveç  Rosenborg - Norveç   Trabzonspor
 Marlon Rodriguez   Brezilya  Fluminense - Brezilya  Trabzonspor 
 Jody Lukoki   Demokratik Kongo Cumhuriyeti  Ludogorets - Bulgaristan   Yeni Malatyaspor
 Jetmir Topalli  Kosova  Balkani - Kosova  Yeni Malatyaspor
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