Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü oynanan Göztepe - Altay karşılaşmasında çıkan olayların ardından İzmir'e gelerek Vali Yavuz Selim Köşger ve kulüp temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altınordu'yu da ziyaret etti.Türkiye'nin yetiştirici kulübü olan Altınordu Futbol Akademisi'nin yer aldığı Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Talat Papatya, Müslüm Özmen ve Nüket Küçükel Ezberci ile İZVAK Başkanı Ali Erten hazır bulundu.Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan tarafından Metin Oktay Yerleşkesi girişinde karşılanan heyet, Altınordu Futbol Akademisi teknik, idari, destek kadroları ve Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) sporcuları ile tanıştı. Fotoğraf çekiminin ardından TFF heyeti, Metin Oktay Yerleşkesi'nde yer alan sahalar başta olmak üzere kriyoterapi merkezi, yüksek irtifa merkezi, kaleci çalışma alanı, teknik 1 ve teknik 2 çalışma alanlarını gezdi. Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitim gören sporcularla yakından ilgilenen Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri onlarla da fotoğraflar çektirdi. Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan tarafından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Artemis heykeli hediye edildi.Ziyaretin ardından konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altınordu'nun Türkiye için gurur kaynağı bir tesis yaptığını belirterek, "Elbette tesis yapmak tek başına bir şey ifade etmiyor. Aslında içerisine bir sistemle ve bu amaca uygun futbolcuları seçerek Türkiye'nin dört bir tarafından çiçekleri buraya getirmiş. O çiçeklerin hepsi tomurcuklar, güller açacak. Türkiye açısından altyapıdan önemli oyuncular yetişecek. Hem Türk takımları için hem Avrupa takımları için ama en önemlisi de Türk Milli Takımı için bu çiçekler açacak. Çünkü burada gördüğümüz bazı oyuncular şu anda U15'te, U14'te, U16'da, U17'de, U18'de, U19'da milli takımlarımızda forma giyiyor. Bu da bizim açımızdan son derece önemli" dedi.Gelecek yıl Süper Lig ekiplerine akademi zorunluluğu getirmek istediklerini dile getiren Büyükekşi, "" diye konuştu.Türkiye'deki takımların aynı şekilde eğitim alarak 5-6 bin kişilik bir oyuncu havuzu yaratmak istediklerini vurgulayan Büyükekşi, "" açıklamalarını yaptı.Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Altınordu Futbol Akademisi'nin (ALFA) tarihi bir gün yaşadığını belirtti. Özkan, "TFF Yönetim Kurulu üyeleri akademimizi gezdiler. Biz de bir akademide olması gereken önce temel, ondan sonra da diğer geliştirici bütün enstrümanlarımızı heyetimize gösterdik. Başkanımızı ben çok kararlı gördüm ve çok da mutlu oldum. Gerçekten hazıra dağ dayanmaz. İthale dayalı bir sistem sonunda mutlaka bir yerde böyle işte çöküyoruz." dedi.Seyit Mehmet Özman sözlerini şu şekilde sürdürdü: "