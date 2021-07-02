Süper Lig kulüplerine can suyu: 300 milyon TL

Süper Lig'de yeni sezonda merakla beklenen seyirci kararı ile ilgili resmi açıklama geldi.



TFF Yönetim Kurulu, dün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi. Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacak.



Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecek. Aşılama durumuna göre sezon içerisinde seyirci kapasitesinin daha da yükseltilmesi bekleniyor.



LOCA GELİRİ DE OLACAK



Ligimizde yaklaşık bir sezonda 500 milyon liralık bilet ve kombine kart satışı yapılıyor. Bu paranın yüzde 90'ı ise 4 büyük takımın kasasına giriyor. 2018-19 sezonunda 4 büyüklerin kombine ve bilet satışından elde ettiği gelir 427 milyon TL buldu. TFF'nin bu kararı sonrası kulüpler, 250 milyon TL 'lik önemli bir gelir elde edecek. Bu rakamlara loca satışları da eklendiğinde bu gelirin 300 milyon TL civarında olması bekleniyor.



YÜZDE YETERLİ DEĞİL



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Akşam'a konuştu: "Yüzde 50 yeterli değil. Aşılanma yüzde yüz olduktan sonra statlar seyircilere tamamen açılmalı."



LOCA SAYILARI



Galatasaray: 198



Beşiktaş: 147



Trabzonspor: 122



Fenerbahçe: 64



