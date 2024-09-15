Yaz transfer sezonu sona ererken son yıllarda yurt dışına gönderdiği oyuncularla adından söz ettiren Süper Lig ekipleri, ihracatını yeni sezonda da sürdürdü.





Devlerin transferde gözde merkezi haline gelen Süper Lig kulüpleri, son 3 yaz transfer döneminde elden çıkardığı futbolculardan kasasına 262.3 milyon Euro (9 milyar TL) koyarken son 8 yılda rakam 521.4 milyon Euro'yu (19.6 milyar TL) gördü. Böylelikle 2022-23 ila 2024-25 arasında yapılan ihracat, önceki 5 sezonun (259.1 milyon Euro) bonservis ve kiralama ücretinin toplamını aştı.



GEÇEN SEZON 100 MİLYON EURO AŞILDI



Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya satıldığı bu sezon 72.3 milyon Euro sıcak para girdisi sağlandı. Arda Güler'in Real Madrid'e, Attila Szalai'nin Hoffenheim'a giderek Avrupa'ya adım attığı geçen dönem, 105 milyon Euro kazanılırken 2022-23'te Min-jae Kim, Marcao, Ahmetcan Kaplan gibi isimlerden kasaya 85 milyon Euro gelmişti.







