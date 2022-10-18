Süper Lig kulübüne transfer yasağı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.



Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Geçtiğimiz sezon devre arasında anlaşmaya vardığı imza töreni düzenlediği Brezilyalı oyuncu Jean Pyerre'in sağlık kontrollerinde testis kanseri saptanmasının ardından oyuncunun sözleşmesini fesheden Giresunspor, FIFA tarafından cezaya çarptırıldı.



Haberde, Brezilyalı oyuncunun sözleşme imzalandığı gerekçesiyle Giresunspor'u FIFA'ya şikayet ettiği ve FIFA'nın da bu şikayet üzerine Giresunspor'a 765 bin euro para cezası ve 2 dönem transfer yasağı cezası vermeyi kararlaştırıldığı belirtildi. Ayrıca, Giresunspor'un FIFA'nın kararını temyize götürmesi için halen zamanı olduğu da yazıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ