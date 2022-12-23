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Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Süper Lig heyecanı derbiyle başlıyor.

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da başlayacak.

Evinde oynadığı son 36 maçta mağlubiyet almayan Trabzonspor'un galibiyetine 2,58, lider Fenerbahçe'nin galibiyetine 2,32 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,19 olarak belirlendi.

25 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Gaziantep-Beşiktaş maçında Gaziantep'in galibiyetine 3,23, Beşiktaş'ın galibiyetine 1,89 oran çıktı. Aynı gün saat 19.00'da başlayacak olan Galatasaray-İstanbulspor maçında ise Galatasaray'ın galibiyetine verilen oran 1,19, İstanbulspor'un galibiyetine verilen oran 9,02 oldu.

26 Aralık Pazartesi

günü İngiltere Premier Lig'de Arsenal, West Ham United ile karşılaşacak. Kral Oranlar'la yüzde 7 daha fazla kazandıracak olan maçta, Arsenal'in galibiyetine 1,42, West Ham United'ın galibiyetine 5,61 oran çıktı.