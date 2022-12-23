Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın iddaa bayisi ve bayi oyuncularının mobil uygulaması iddaa.com'a özel, daha fazla kazandıran Kral Oranlarla iddaa'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'a özel Kral Oranlar'la tüm futbol ve tenis karşılaşmalarında kupon yapabilen bahisseverler, tüm Süper Lig, İngiltere Premier Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları ile Türk takımlarımızın Avrupa kupası maçlarından sonra Dünya Kupası karşılaşmalarında da yüzde 7 daha fazla kazanıyor. Bahisseverler, bu hafta sonu da tüm futbol liglerinde oynanacak karşılaşmaların tamamına sadece Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa.com ve iddaamatiklerden daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek.
Süper Lig'de on beşinci hafta
Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Süper Lig heyecanı derbiyle başlıyor.
Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da başlayacak.
Evinde oynadığı son 36 maçta mağlubiyet almayan Trabzonspor'un galibiyetine 2,58, lider Fenerbahçe'nin galibiyetine 2,32 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,19 olarak belirlendi.
25 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Gaziantep-Beşiktaş maçında Gaziantep'in galibiyetine 3,23, Beşiktaş'ın galibiyetine 1,89 oran çıktı. Aynı gün saat 19.00'da başlayacak olan Galatasaray-İstanbulspor maçında ise Galatasaray'ın galibiyetine verilen oran 1,19, İstanbulspor'un galibiyetine verilen oran 9,02 oldu.
Arsenal, West Ham United'ı ağırlayacak
26 Aralık Pazartesi günü İngiltere Premier Lig'de Arsenal, West Ham United ile karşılaşacak. Kral Oranlar'la yüzde 7 daha fazla kazandıracak olan maçta, Arsenal'in galibiyetine 1,42, West Ham United'ın galibiyetine 5,61 oran çıktı.
İddaamatik ile hızlı ve pratik oyun
iddaa'da heyecan Yeni Nesil iddaa Terminalleri ile bir kat daha artıyor. Bahisseverler, iddaamatik'in dokunmatik ekranı üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde iddaa oynayabiliyor. iddaa bayileri ve iddaa.com'a özel Kral Oranlarla daha yüksek kazanç imkanı, iddaamatiklerde de iddaaseverleri bekliyor. iddaamatik tabelasının olduğu her yerde Kral Oranlarla iddaa oynanabiliyor. Ekstra kazanç imkânı sunan iddaamatik ile 4 adımda kolayca bahis yapılabiliyor. Oyuncular oynamak istediği tutarı yatırdıktan sonra maçları seçerek kuponunu onaylıyor. Kazandıkları ikramiyeleri ise anında kasadan alabiliyor.
Süper Lig'de on beşinci hafta
Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Süper Lig heyecanı derbiyle başlıyor.
Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da başlayacak.
Evinde oynadığı son 36 maçta mağlubiyet almayan Trabzonspor'un galibiyetine 2,58, lider Fenerbahçe'nin galibiyetine 2,32 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,19 olarak belirlendi.
25 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Gaziantep-Beşiktaş maçında Gaziantep'in galibiyetine 3,23, Beşiktaş'ın galibiyetine 1,89 oran çıktı. Aynı gün saat 19.00'da başlayacak olan Galatasaray-İstanbulspor maçında ise Galatasaray'ın galibiyetine verilen oran 1,19, İstanbulspor'un galibiyetine verilen oran 9,02 oldu.
Arsenal, West Ham United'ı ağırlayacak
26 Aralık Pazartesi günü İngiltere Premier Lig'de Arsenal, West Ham United ile karşılaşacak. Kral Oranlar'la yüzde 7 daha fazla kazandıracak olan maçta, Arsenal'in galibiyetine 1,42, West Ham United'ın galibiyetine 5,61 oran çıktı.
İddaamatik ile hızlı ve pratik oyun
iddaa'da heyecan Yeni Nesil iddaa Terminalleri ile bir kat daha artıyor. Bahisseverler, iddaamatik'in dokunmatik ekranı üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde iddaa oynayabiliyor. iddaa bayileri ve iddaa.com'a özel Kral Oranlarla daha yüksek kazanç imkanı, iddaamatiklerde de iddaaseverleri bekliyor. iddaamatik tabelasının olduğu her yerde Kral Oranlarla iddaa oynanabiliyor. Ekstra kazanç imkânı sunan iddaamatik ile 4 adımda kolayca bahis yapılabiliyor. Oyuncular oynamak istediği tutarı yatırdıktan sonra maçları seçerek kuponunu onaylıyor. Kazandıkları ikramiyeleri ise anında kasadan alabiliyor.
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