Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor'da tecrübe farkı

Trabzonspor, Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdürürken kadrodaki kalite ve deneyim farkı öne çıktı. Özellikle son Kayserispor maçındaki geri dönüşte bu faktör büyük rol oynadı

Haber; Milliyet
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Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor'da tecrübe farkı
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28 Şubat 2022 08:54
66 puanla geçen bordo-mavililer hem açık ara liderliğini korudu hem de Kayserispor karşısında 2-0'dan 3-2 yaparak moral buldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sezon başından bu yana güvendiği 'kalite' ve 'tecrübe' faktörleri zirvedeki bu başarıda öne çıktı. Karadeniz ekibinin kadrosunda Süper Lig'de ve uluslararası düzeyde ciddi tecrübe sahibi futbolcular bulunuyor.

Sezon başında gelen ve kısa sürede bordo-mavililerle özdeşleşen 36 yaşındaki Marek Hamsik, Trabzonspor'da 3 senede 42 gol atıp 38 asist yaparak efsaneleşen 32 yaşındaki Nwakaeme, Başakşehir'den gelir gelmez kalitesini koyan 33 yaşındaki Edin Visca, son Kayserispor maçında oyuna girerek geri dönüşte etkisini gösteren 31 yaşındaki Djaniny, savunmadaki liderliğiyle 31 yaşındaki Vitor Hugo, sağ bekteki istirarıyla 32 yaşındaki Bruno Peres ve kadrodaki hücum alternatifini artıran 32 yaşındaki Koita deneyimleriyle takıma hayat veriyor.

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