Süper Lig'in yenilmezleri karşı karşıya!

Süper Lig'in iki yenilmez takımından olan Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelirken Sarı-Lacivertli ekibin efsanesi Volkan Demirel, İsmail Kartal'la kozlarını paylaşacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in yenilmezleri karşı karşıya!
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15 Ekim 2023 11:27
Fenerbahçe'nin iki efsanesi İsmail Kartal ve Volkan Demirel bu kez Süper Lig'de teknik adam olarak karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 9. haftasında Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçı sadece teknik adamları ile konuşulmayacak, bu karşılaşmaya namağlup olarak çıkacak olan iki takımın gövde gösterisine dönecek.

Hatayspor, ligde oynadığı 8 maçın 3'ünü kazanırken, sahadan 5 beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe de bilindiği gibi ligde ve Avrupa'da tüm maçlarını kazanmıştı.



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