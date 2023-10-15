Süper Lig'in yenilmezleri karşı karşıya!

Fenerbahçe'nin iki efsanesi İsmail Kartal ve Volkan Demirel bu kez Süper Lig'de teknik adam olarak karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 9. haftasında Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçı sadece teknik adamları ile konuşulmayacak, bu karşılaşmaya namağlup olarak çıkacak olan iki takımın gövde gösterisine dönecek.
Hatayspor, ligde oynadığı 8 maçın 3'ünü kazanırken, sahadan 5 beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe de bilindiği gibi ligde ve Avrupa'da tüm maçlarını kazanmıştı.
Hatayspor, ligde oynadığı 8 maçın 3'ünü kazanırken, sahadan 5 beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe de bilindiği gibi ligde ve Avrupa'da tüm maçlarını kazanmıştı.