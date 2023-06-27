Süper Lig'in yeni takımına Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer!

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Beşiktaş'tan Welinton'ı Galatasaray'dan ise Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı.

, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in yeni takımına Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer!
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27 Haziran 2023 18:02
Son güncelleme 27 Haziran 2023 18:13
Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, flaş bir transfer açıklamasında bulundu.

Radyospor'a konuşan Osman Özköylü yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir ile resmi sözleşme imzaladık." dedi.

Welinton ile ilgili ise, "Beşiktaş'tan ayrılan Welinton ve daha önce ülkemizde Alanyaspor'da oynayan Georgios Tzavellas ile anlaştık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile Beşiktaş'ın stoperi Welinton'ın sözleşmesi sona ermiş ve iki oyuncu da takımlarından ayrılmıştı.

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