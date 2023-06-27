Süper Lig'in yeni takımına Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer!

Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, flaş bir transfer açıklamasında bulundu.Radyospor'a konuşan Osman Özköylü yaptığı açıklamadadedi.Welinton ile ilgili ise,ifadelerini kullandı.Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile Beşiktaş'ın stoperi Welinton'ın sözleşmesi sona ermiş ve iki oyuncu da takımlarından ayrılmıştı.