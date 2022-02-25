Süper Lig'in yayın hakları için Riva'da sunum!

2022-23 sezonundan itibaren Süper Lig'in yayın hakkını alacak yeni şirketin belirlenmesi için açılan ihale sürecinde artık son noktaya gelindi.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in başkanlığını yaptığı ihale komisyonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasında bir araya geldi. Komisyon, tekliflerini sunan ve en yüksek rakama ulaşan şirketlerle dün bir araya geldi. beIN Sports ile Saran Group, sunumlarıyla komisyonu etkilemeye çalıştı. Özellikle farklı bir yayın modeli üzerinde duran Saran Group yetkilileri, önerdikleri modeli ihale komisyonuna sundu. Birden fazla yayın platformundan sunulması esasına dayanan projenin detayları konuşuldu.



Nihai karar 28 Şubat'ta



İhale komisyonu da, yayıncılardan talep ettikleri esasları anlattı. Bu durum içerisinde en önemli komu ise, "Güvence bedeli" oldu. Üyeler, bunu çok önemsediklerini şirketlere iletti.



İhale komisyonuna yapılan sunumun ardından Kulüpler Birliği Vakfı da kendi içerisinde bir toplantı yaptı. Naklen yayınlarla ilgili gerçekleşen toplantıda, kulüplerin nabzı da yoklandı, düşünceleri alındı. Bu toplantıya gelemeyen bazı başkanların görüntülü olarak katıldıkları da dile getirildi.



Komisyonun son çalışmalarını yaparak nihai kararını 28 Şubat Pazartesi günü vereceği ifade edildi. Bu süreçte kulüplerin istediği tatmin edici bir rakama ulaşılamazsa, ihale tekrar edilebilecek.





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