Süper Lig'in kahramanı: Anastasios Bakasetas

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u Bakasetas'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.



Kayseri'de kilidi 30 metreden sert şutuyla Lung'u avlayan Bakasetas açtı. Yunan oyuncu, Kasımpaşa deplasmanında da 3 puanı getiren golü 18 dışından atmıştı. Yıldız futbolcu, dün penaltıdan da bir gol atıp 5'i buldu. 3 de asisti olan Bakasetas, bu sezon takımının 8 golüne direkt katkı yaptı.



Tecrübeli futbolcu Trabzon formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçında iki gol birden bulurken, Süper Lig'e geldiği 2019-20'den bu yana 28 gole imza attı. Hiçbir oyuncu ondan daha fazla gol atamadı.



