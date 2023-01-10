Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu Başakşehir'de

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Çinli futbolcu Shaocong Wu'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu Başakşehir'de
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10 Ocak 2023 14:21
Medipol Başakşehir, Çinli futbolcu Shaocong Wu'yu kadrosuna dahil etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou'da oynayan ve Çin Halk Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki stoper ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.



 
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