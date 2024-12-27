Süper Lig'in gözdesi Yusuf Demir!

Galatasaray'ın devre arasında kiralamayı planladığı Yusuf Demir ile Süper Lig'den 4-5 takım ilgileniyor.

, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in gözdesi Yusuf Demir!
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27 Aralık 2024 11:57
Galatasaray, yabancı kontenjanı nedeniyle Yusuf Demir'i devre arasında Süper Lig ekiplerinden birine kiralık göndermeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılıların bu planının ardından bazı Süper Lig takımları harekete geçti. Süper Lig'den 4-5 takım, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir, bu sezon sarı-kırmızılılarda 5 maçta süre buldu.

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