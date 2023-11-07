Süper Lig'in favorisi değişti! İşte yeni oranlar

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti.

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Süper Lig'in favorisi değişti! İşte yeni oranlar
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07 Kasım 2023 14:11
Son güncelleme 07 Kasım 2023 14:12
Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı. Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden ve liderlik koltuğunu devralan Galatasaray'ın oranı 1.90'dan 1.75'e indirildi ve yeni favori olarak gösterildi.

Haftalardır favori gösterilen ancak Trabzonspor yenilgisiyle zirveden inen Fenerbahçe'nin oranı 1.80'den 1.85'e yükseltildi.

Beşiktaş'ın oranı 35.00, Trabzonspor'un ve Adana Demirspor'un oranları ise 50.00 olarak belirlendi.

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