Süper Lig'in eski yıldızı iflas etti!

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen İngiliz futbolcu Danny Drinkwater'ın maddi problemleri gündem oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in eski yıldızı iflas etti!
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06 Kasım 2023 15:26
Geçtiğimiz günlerde futbol hayatına nokta koyan İngiliz futbolcu Danny Drinkwater, bu kez saha dışı bir olayla İngiliz basınında gündem oldu.

İFLASIN EŞİĞİNDE

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da da forma giyen eski futbolcu, maddi olarak iflasın eşiğine gelmiş durumda.

BÜYÜK ZARAR ETTİ

Haberde; Drinkwater'ın açtığı restoranın 782 bin sterlin zarara uğradığı aktarıldı. Daha önce 2018'de Manchester şehrinde açtığı bir restoranın yaklaşık 2 milyon sterlin borca sahip olup iflas etmesi sebebiyle yeni bir restoran açan 33 yaşındaki eski futbolcu, yeni girişiminde de zararla ayrıldı.

YÜZDE 70'İNİ SATTI

İkinci restoran girişiminden de zarar eden Drinkwater'ın bu restoranın yüzde 70'ini satmak zorunda kaldığı belirtildi.

2015-16 sezonunda Leicester City'nin Premier Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan Danny Drinkwater, 2020-21 sezonunda Chelsea'den Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.



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