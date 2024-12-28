Süper Lig'in en yaşlı 7'nci takımı Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in en yaşlı yedinci takımı oldu...
Bu sezonun ilk yarısında forma verdiği oyuncuların yaş ortalaması 27.48 olan sarı-lacivertliler, dört büyük takım içerisinde en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip konumunda...
Beşiktaş'ın yaş ortalaması 27.40, Galatasaray'ın 26.80, Trabzonspor'un ise 26.20...
Bu sezonun ilk yarısında forma verdiği oyuncuların yaş ortalaması 27.48 olan sarı-lacivertliler, dört büyük takım içerisinde en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip konumunda...
Beşiktaş'ın yaş ortalaması 27.40, Galatasaray'ın 26.80, Trabzonspor'un ise 26.20...