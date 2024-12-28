Süper Lig'in en yaşlı 7'nci takımı Fenerbahçe

Fenerbahçe, dört büyük takım içerisinde en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip konumunda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in en yaşlı 7'nci takımı Fenerbahçe
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28 Aralık 2024 13:05
Fenerbahçe, Süper Lig'in en yaşlı yedinci takımı oldu...

Bu sezonun ilk yarısında forma verdiği oyuncuların yaş ortalaması 27.48 olan sarı-lacivertliler, dört büyük takım içerisinde en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip konumunda...

Beşiktaş'ın yaş ortalaması 27.40, Galatasaray'ın 26.80, Trabzonspor'un ise 26.20... 

 
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