Süper Lig'in en pahalı yedeği: Ndombele

Galatasaray'da Davinson Sanchez dışındaki isimler henüz beklentileri karşılayamadı.
Zaha'yı ilk 11'e monte eden ve Hakim Ziyech'te ısrarcı olan Okan Buruk, Tanguy Ndombele'den ise umudunu kesmek üzere... Hantal görüntüsünü üzerinden atamayan Ndombele, bu transfer döneminin hayal kırıklığı oldu. İşte rakamlarla detaylar...
TOPARLANAMAZSA YOLLAR AYRILIR
Kiralık geldiği Galatasaray'da 3.1 milyon Euro garanti paraya imza atan Fransız orta saha, 7 maç oynadı ve 123 dakika süre aldı. Şu an için dakikası 25 bin 203 Euro olan Ndombele, takım arkadaşlarına fark attı!
Bonuslarla 10 milyon Euro kazanan İcardi'nin forma giydiği 18 maç sonunda 1 dakikalık maliyeti 6 bin 176 Euro oldu. 480 bin Euro'ya oynayan Sacha Boey'de ise bu rakam sadece 242 Euro. En pahalı yedek konumundaki Ndombele ile toparlanmazsa devre arasında yollar ayrılacak.
Zaha'yı ilk 11'e monte eden ve Hakim Ziyech'te ısrarcı olan Okan Buruk, Tanguy Ndombele'den ise umudunu kesmek üzere... Hantal görüntüsünü üzerinden atamayan Ndombele, bu transfer döneminin hayal kırıklığı oldu. İşte rakamlarla detaylar...
TOPARLANAMAZSA YOLLAR AYRILIR
Kiralık geldiği Galatasaray'da 3.1 milyon Euro garanti paraya imza atan Fransız orta saha, 7 maç oynadı ve 123 dakika süre aldı. Şu an için dakikası 25 bin 203 Euro olan Ndombele, takım arkadaşlarına fark attı!
Bonuslarla 10 milyon Euro kazanan İcardi'nin forma giydiği 18 maç sonunda 1 dakikalık maliyeti 6 bin 176 Euro oldu. 480 bin Euro'ya oynayan Sacha Boey'de ise bu rakam sadece 242 Euro. En pahalı yedek konumundaki Ndombele ile toparlanmazsa devre arasında yollar ayrılacak.