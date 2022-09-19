Süper Lig'in en iyisi Fernando Muslera

4 Büyükler'in mevcut kalecilerine bakıldığında Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi bir adım öne çıkıyor. Fernando Muslera'nın kurtarış yüzdesi inanılmaz...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in en iyisi Fernando Muslera
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19 Eylül 2022 11:49
Süper Lig'de bu sezon özellikle kaleci performansları çok tartışılıyor. 4 Büyükler'i mercek altına aldığımızda ise Muslera'nın en iyi konumda olduğu görülüyor. Bu sezon Muslera, yüzde 83'lük bir kurtarış yüzdesine ulaştı.

Son olarak İstanbulspor karşılaşmasında çok tartışılan Beşiktaşlı Ersin, form bakımından kötü durumda. Ersin'in kurtarış yüzdesi, %50'de kaldı. Yani kaleyi tutan her 2 toptan biri ağları buluyor.

Bu hafta öncesinde Fenerbahçe'de Altay %73, Trabzonspor'da ise Uğurcan %53'lük rakamı yakaladı. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Uğurcan'daki düşüş de dikkat çekici.

Bu haftaya kadar kalesinde en çok güven veren isim hiç şüphesiz Fernando Muslera oldu. Nando, Aslan'ın topladığı puanlara direkt katkıda bulundu. 

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