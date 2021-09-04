Süper Lig'in en iyi ikilisi: Bakasetas ve Nwakaeme

Trabzonspor'un iki yıldızı Nwakaeme ile Bakasetas toplam 5 gol ve 2 asistle geride kalan 3 haftanın en iyi hücum ikilisi oldu

Haber; Sabah
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Süper Lig'in en iyi ikilisi: Bakasetas ve Nwakaeme
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04 Eylül 2021 12:27
Süper Lig'de ilk üç haftayı 9 puanla lider geçen Trabzonspor'un hücum oyuncuları Anthony Nwakaeme ile Anastasios Bakasetas, golleri ve asistleriyle ligin en iyi hücum isimleri oldu.

İki oyuncu, Karadeniz ekibinin 3 haftalık dilimde attığı 8 golün 5'ine imza atarken 1'er de asist yaptı. Nwakaeme 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist gerçekleştirdi.

Bu ikiliyi Antalyaspor'dan Haji Wright 3 golle ve Fredy (1) takip etti. Hatayspor'dan Saba Lobjanidze (3 gol-1 asist) ile Adama Traore (1 gol ve 1 asist) oynadı.


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