Süper Lig'in en iyi ikilisi: Bakasetas ve Nwakaeme

Süper Lig'de ilk üç haftayı 9 puanla lider geçen Trabzonspor'un hücum oyuncuları Anthony Nwakaeme ile Anastasios Bakasetas, golleri ve asistleriyle ligin en iyi hücum isimleri oldu.



İki oyuncu, Karadeniz ekibinin 3 haftalık dilimde attığı 8 golün 5'ine imza atarken 1'er de asist yaptı. Nwakaeme 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist gerçekleştirdi.



Bu ikiliyi Antalyaspor'dan Haji Wright 3 golle ve Fredy (1) takip etti. Hatayspor'dan Saba Lobjanidze (3 gol-1 asist) ile Adama Traore (1 gol ve 1 asist) oynadı.



