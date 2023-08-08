Sezon



Maç



Sonuç



1991-92



Fenerbahçe-Gaziantepspor



8 - 4



1983-84



Galatasaray-Adana Demirspor



9 - 2



1986-87



Malatyaspor-Rizespor



7 - 4



1997-98



Kayserispor-Trabzonspor



5 - 6



1967-68



Göztepe-Feriköy



9 - 1



1986-87



Eskişehirspor-Antalyaspor



7 - 3



1988-89



Galatasaray-Adana Demirspor



7 - 3



1989-90



Beşiktaş-Adana Demirspor



10 - 0



1994-95



Samsunspor-Petrolofisi



8 - 2



1994-95



Altay-Beşiktaş



2 - 8



1994-95



Zeytinburnuspor-Galatasaray



3 - 7



2002-03



Beşiktaş-Göztepe



7 - 3



2004-05



Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor



6 - 4





Sezon Maç Sonuç 1967-68 Beşiktaş-Galatasaray 4 - 4



1982-83 Fenerbahçe-Galatasaray 4 - 4



1995-96 Samsunspor-İstanbulspor 4 - 4



2000-01 Adanaspor-Kocaelispor 4 - 4



2001-02 Gençlerbirliği-Diyarbakırspor 4 - 4



2001-02 Kocaelispor-MKE Ankaragücü 4 - 4



2006-07 Antalyaspor-Beşiktaş 4 - 4



Kayserispor-Antalyaspor 4 - 4



2014-15 Trabzonspor-Gaziantepspor 4 - 4



2018-19 Yeni Malatyaspor-Sivasspor 4 - 4



2021-22 Konyaspor-Kasımpaşa 4 - 4

Bu sezon 66 yaşına girecek eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de şimdiye dek bir maçta en fazla 12 gol atıldı.AA'nın, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu öncesi hazırladığı ve 10 Ağustos Perşembe günü sona erecek haber dosyasının bu bölümünde Süper Lig'in en gollü maçları ele alındı.Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe Stadı'nda yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Karşılaşma, atılan toplam 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası olarak kayıtlara geçti.Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay (kendi kalesine), Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Fenerbahçeli Semih Yuvakuran (kendi kalesine) attı.Ligde geride kalan 65 sezonda 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı 13 oldu.Bu arada, Süper Lig'in son 18 sezonunda ise sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.Lig tarihinde en gollü geçen maçlara "Dört büyükler"in katkısı fazla oldu.Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzası bulunuyor.Sporseverler, Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da birer maçında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 65 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:Lig tarihinde şimdiye dek yapılan maçlarda 4-4'lük skorla alınan en gollü beraberlikler ise şöyle: