Süper Lig'in en genci Adana Demirspor

Süper Lig'de 17 haftanın ardından yaş ortalamasıyla en genç takım Adana Demirspor olarak ön plana çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in en genci Adana Demirspor
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27 Aralık 2024 12:12
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, mücadele eden 19 takımın sezonun bu bölümünde şans verdiği 479 oyuncunun yaş ortalaması 27,06 olarak gerçekleşti.

AA'nın, Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, süre alan futbolcuların yaş ortalaması ele alındı.

Süre alan oyuncuların yaşları dikkate alındığında en tecrübeli ekip, 29,07'lik yaş ortalamasıyla ilk yarıyı dördüncü sırada tamamlayan ikas Eyüpspor oldu.

İstanbul ekibini 28,35'lik yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 28,23'lük ortalamayla Net Global Sivasspor izledi.

Sezona Çaykur Rizespor'da başlayıp Sipay Bodrum FK'ye transfer olan kaleci Gökhan Akkan ile Galatasaray ile 2 maçta forma giyip ikas Eyüpspor'a giden Leo Dubois, 2 farklı takımda oynayan isimler olarak dikkati çekti.

En genci Adana Demirspor

Maddi sıkıntılarla boğuşan ve birçok genç futbolcuya şans veren Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in en tecrübesiz takımı konumunda.

Ligin 17 haftalık bölümünde 31 futbolcuya süre veren Akdeniz ekibinin yaş ortalaması 23,16 olarak gerçekleşti.

Adana Demirspor'u 25,44'lük yaş ortalamasıyla Göztepe ve 25,80'lik yaş ortalamasıyla Çaykur Rizespor takip etti.

Ortalamalar

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında takımlara göre forma şansı bulan oyuncuların yaş ortalaması şöyle:


Takım

 Yaş ortalaması
ikas Eyüpspor

 29,07
Kasımpaşa

 28,35
Net Global Sivasspor

 28,23
Bellona Kayserispor

 28
TÜMOSAN Konyaspor

 27,92
Gaziantep FK

 27,52
Fenerbahçe

 27,48
Corendon Alanyaspor

 27,45
Reeder Samsunspor

 27,42
Beşiktaş

 27,40
RAMS Başakşehir

 27,20
Galatasaray

 26,80
Sipay Bodrum FK

 26,76
Onvo Antalyaspor

 26,75
Atakaş Hatayspor

 26,31
Trabzonspor

 26,20
Çaykur Rizespor

 25,80
Göztepe

 25,44
Adana Demirspor

 23,16

 
Ligin en genci Deniz Dönmezer

Ekonomik sebeplerle genç oyunculara yönelen Adana Demirspor genç futbolculara şans verirken, lacivert-mavili ekibin file bekçisi Deniz Dönmezer ligin de en genç ismi oldu.

21 Eylül 2008 doğumlu futbolcu, ligdeki en genç isim olarak öne çıkarken, Dönmezer'i 11 Temmuz 2008 doğumlu Yılmaz Cin takip etti. Net Global Sivasspor forması giyen Cin, ligde 1 dakika şans buldu.

Adana Demirspor forması giyen, 12 Şubat 2008 doğumlu forvet oyuncusu Ozan Demirbağ da ligdeki en genç isimler arasında yer aldı. 10 maçta forma giyen 16 yaşındaki futbolcu 1 de gol attı.

En yaşlıları Dzeko ve Muslera

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde forma giyen en yaşlı isimler Edin Dzeko ve Fernando Muslera oldu.

Fenerbahçe'nin 17 Mart 1986 doğumlu 38 yaşındaki kaptanı Dzeko, 16 lig maçında forma giyerken 9 gol atıp 1 de asist yaptı.

Lider Galatasaray'ın ligdeki bütün maçlarında forma giyen 16 Haziran 1986 doğumlu Fernando Muslera, bu maçlarda kalesinde 19 gol görürken, 4 karşılaşmada gol yemedi.

 

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