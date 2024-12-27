Süper Lig'in en genci Adana Demirspor

Takım



Yaş ortalaması



ikas Eyüpspor



29,07



Kasımpaşa



28,35



Net Global Sivasspor



28,23



Bellona Kayserispor



28



TÜMOSAN Konyaspor



27,92



Gaziantep FK



27,52



Fenerbahçe



27,48



Corendon Alanyaspor



27,45



Reeder Samsunspor



27,42



Beşiktaş



27,40



RAMS Başakşehir



27,20



Galatasaray



26,80



Sipay Bodrum FK



26,76



Onvo Antalyaspor



26,75



Atakaş Hatayspor



26,31



Trabzonspor



26,20



Çaykur Rizespor



25,80



Göztepe



25,44



Adana Demirspor



23,16





Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, mücadele eden 19 takımın sezonun bu bölümünde şans verdiği 479 oyuncunun yaş ortalaması 27,06 olarak gerçekleşti.AA'nın, Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, süre alan futbolcuların yaş ortalaması ele alındı.Süre alan oyuncuların yaşları dikkate alındığında en tecrübeli ekip, 29,07'lik yaş ortalamasıyla ilk yarıyı dördüncü sırada tamamlayan ikas Eyüpspor oldu.İstanbul ekibini 28,35'lik yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 28,23'lük ortalamayla Net Global Sivasspor izledi.Sezona Çaykur Rizespor'da başlayıp Sipay Bodrum FK'ye transfer olan kaleci Gökhan Akkan ile Galatasaray ile 2 maçta forma giyip ikas Eyüpspor'a giden Leo Dubois, 2 farklı takımda oynayan isimler olarak dikkati çekti.Maddi sıkıntılarla boğuşan ve birçok genç futbolcuya şans veren Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in en tecrübesiz takımı konumunda.Ligin 17 haftalık bölümünde 31 futbolcuya süre veren Akdeniz ekibinin yaş ortalaması 23,16 olarak gerçekleşti.Adana Demirspor'u 25,44'lük yaş ortalamasıyla Göztepe ve 25,80'lik yaş ortalamasıyla Çaykur Rizespor takip etti.Ekonomik sebeplerle genç oyunculara yönelen Adana Demirspor genç futbolculara şans verirken, lacivert-mavili ekibin file bekçisi Deniz Dönmezer ligin de en genç ismi oldu.21 Eylül 2008 doğumlu futbolcu, ligdeki en genç isim olarak öne çıkarken, Dönmezer'i 11 Temmuz 2008 doğumlu Yılmaz Cin takip etti. Net Global Sivasspor forması giyen Cin, ligde 1 dakika şans buldu.Adana Demirspor forması giyen, 12 Şubat 2008 doğumlu forvet oyuncusu Ozan Demirbağ da ligdeki en genç isimler arasında yer aldı. 10 maçta forma giyen 16 yaşındaki futbolcu 1 de gol attı.Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde forma giyen en yaşlı isimler Edin Dzeko ve Fernando Muslera oldu.Fenerbahçe'nin 17 Mart 1986 doğumlu 38 yaşındaki kaptanı Dzeko, 16 lig maçında forma giyerken 9 gol atıp 1 de asist yaptı.Lider Galatasaray'ın ligdeki bütün maçlarında forma giyen 16 Haziran 1986 doğumlu Fernando Muslera, bu maçlarda kalesinde 19 gol görürken, 4 karşılaşmada gol yemedi.