Süper Lig için yeni formül: 'Hızlandırılmış bir lig'

Koronavirüs'le mücadele eden dünya, bir yandan da normal hayatına dönmek için planlar yapıyor. En çok merak edilen konuların başında da sportif faaliyetlerin ne zaman başlayacağı yer alıyor.'Türkiye'de ligler ne zaman başlar, neler yaşanır, Şampiyonlar Ligi maçları İstanbul'da oynanır mı?' gibi gündemi meşgul eden tüm sorular UEFA yöneticisi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya soruldu."Koronavirüs'ün insan hayatına, dünya ekonomisine verdiği, vereceği zarar şu an tespit de edilemiyor, tahmin de... FIFA bir komisyon kurdu, dünya futbolunun hasar tespitini yapıyorlar. Doğru zaman geldiğinde yardım destek fonunu ve miktarını açıklayacaklar. Zarar net olmadığı için miktar da net değil. Gençlik ve Spor Bakanımızın liderliğinde mayıs başında, Bilim Kurulu, ilgili federasyonlarla yine bir durum değerlendirme toplantısı yapılacak, aksiyon planı orada belirlenir.Hiçbir ülke, biz dahil bu işin nerede sonuçlanacağını bilmiyor. Yaşayarak öğreniyoruz. Almanya, daha erken başlayıp ligi tamamlamak istiyor. Bizim öngörümüz haziran-temmuzda ligi tamamlamak. A, B, C planlarımız var. Kesin kararları kimse açıklayamaz. Açıklasanız bile sürecin nasıl biteceği belli değil. Hızlandırılmış bir ligle kapatabiliriz. Ama sadece Süper Lig yok. Amatörlere kadar herkesi bağlayacak bir organizasyon olacak. İstanbul, Antalya... Her ihtimal masada.UEFA 21 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapacak. Biz de netleşen tabloya göre durumu değerlendireceğiz. UEFA, "Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarını liglerin bitimi ile yapalım" diyor. Temmuz, ağustos gibi düşünülüyor. Ama ülkeler arası uçuş yasakları var. Ülkeler kapılarını açmadan seyahatler nasıl olacak? Dünya 15 gün sonrasını göremiyor. Konuşmak, herkes için çok erken.Şampiyonlar Ligi'nin finali İstanbul'daydı. Çeyrek ve yarı final maçlarını da buraya alıp mini bir şampiyona gibi tamamlama fikri masada. Ancak o ihtimali somutlaştırmak için bile onlarca değişken var. Kulüpler Birliği'nin oyuncuların maaşlarında indirime gitmesi için tavsiye kararı yerinde. Bu krizden herkes ağır etkilenecek. Bu yüzden az çok herkes fedakârlık yapmalı. Hepimiz bu ailenin bir üyesiyiz. O nedenle bu krizden birlikte hareket ederek çıkabiliriz."