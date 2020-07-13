Süper Lig heyecanı Sporx'te

Süper Lig'de şampiyon belli olabilir! Tüm maçların canlı anlatımı şu anda saniye saniye Sporx'te

Haber; Sporx.com
Süper Lig heyecanı Sporx'te
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2020 20:38
Süper Lig'de müthiş bir akşam bizleri bekliyor. Saat 21:00'de üç maç birden oynanacak ve bugün ligin şampiyonu da belli olabilir. Başakşehir, Konyaspor'u yener; Trabzonspor da Denizlispor'a yenilirse Başakşehir, 2019-2020 sezonunun şampiyonu olacak.

Nefesleri kesecek olan üç maçın canlı anlatımı, devre arası ve maç sonu gelişmeleri anbean Sporx'te olacak. Maçların canlı anlatımlarına aşağıdaki bağlantıları kullanarak ulaşabilirsiniz.

CANLI: Konyaspor - Başakşehir
CANLI: Denizlispor - Trabzonspor
CANLI: Malatyaspor - Beşiktaş



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için