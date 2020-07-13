Süper Lig heyecanı Sporx'te

CANLI: Konyaspor - Başakşehir

CANLI: Denizlispor - Trabzonspor

CANLI: Malatyaspor - Beşiktaş

Süper Lig'de müthiş bir akşam bizleri bekliyor. Saat 21:00'de üç maç birden oynanacak ve bugün ligin şampiyonu da belli olabilir. Başakşehir, Konyaspor'u yener; Trabzonspor da Denizlispor'a yenilirse Başakşehir, 2019-2020 sezonunun şampiyonu olacak.Nefesleri kesecek olan üç maçın canlı anlatımı, devre arası ve maç sonu gelişmeleri anbean Sporx'te olacak. Maçların canlı anlatımlarına aşağıdaki bağlantıları kullanarak ulaşabilirsiniz.