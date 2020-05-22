Süper Lig hakemleri için koronavirüs kararı

MHK Süper Lig hakemlerini Riva'da 45 günlük zorunlu kampa alacak. Dış dünyadan izole edilecek olan hakemlere, "Önceliğiniz kişisel hijyeninizdir" mesajı verildi ve uygulanacak yol haritası TFF Yönetimi'ne sunuldu

Haber; Milliyet
Süper Lig hakemleri için koronavirüs kararı
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22 Mayıs 2020 15:02
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerini Riva'da 45 günlük zorunlu kampa alacak. Uygulanacak yol haritası TFF Yönetimi'ne sunuldu

Tüm hakemler Riva'ya gelmeden 72 saat önce PCR testinden geçecek. Ayrıca hakemler, TFF'nin Hasan Doğan Tesisleri'ne geldiğinde de gruplar halinde teste girecek. Maçtan dönen hakem grupları yeniden teste girecek, bunların sonuçları çıkmadan diğerlerinden izole edilecek. Antrenmanları tüm güne yayacak olan Merkez Hakem Kurulu, küçük gruplar halinde ve en az 2.5 metre mesafeyi koruyarak bunun yapılmasını sağlayacak.

PERSONELE DE KARANTİNA

85 odası bulunan tesislerde, hakemlerin mümkün olduğunca tek kalması planlanıyor. Tesislerin yemekhanesi de ikiye bölündü. Hakemlere ayrılan bölüme kimse giremeyecek. Ayrıca burada hizmet veren aşçılar, garsonlar ve temizlik görevlileri de hakemlerle birlikte karantinaya alınacak ve binadan hiç ayrılmayacak. Hakemler maçlara da TFF'nin özel araçlarıyla gidip gelecek. İstanbul dışı seyahatler için karşılama yapılacak.

VAR'DA DA MASKE

Ülke genelindeki tüm hakemlerin sağlık durumlarının bölge hakem kurulu yetkilileri tarafından yakından takip edildiği, şu ana dek endişe edilecek ciddi bir vaka olmadığı vurgulandı. Sahada görev yapacak hakemlerin yanı sıra, Video Asistan hakemleri için de çalışmalarını sürdüren TFF ve MHK'nin, sağlık kurulunun önerileri doğrultusunda izole edilmiş 2 VAR odasının kullanılacağı bildirildi. Özel havalandırmaya sahip bu odalardaki hakem ve teknik elemanlar koruyucu maske kullanacak

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