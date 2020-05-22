Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerini Riva'da 45 günlük zorunlu kampa alacak. Uygulanacak yol haritası TFF Yönetimi'ne sunulduTüm hakemler Riva'ya gelmeden 72 saat önce PCR testinden geçecek. Ayrıca hakemler, TFF'nin Hasan Doğan Tesisleri'ne geldiğinde de gruplar halinde teste girecek. Maçtan dönen hakem grupları yeniden teste girecek, bunların sonuçları çıkmadan diğerlerinden izole edilecek. Antrenmanları tüm güne yayacak olan Merkez Hakem Kurulu, küçük gruplar halinde ve en az 2.5 metre mesafeyi koruyarak bunun yapılmasını sağlayacak.85 odası bulunan tesislerde, hakemlerin mümkün olduğunca tek kalması planlanıyor. Tesislerin yemekhanesi de ikiye bölündü. Hakemlere ayrılan bölüme kimse giremeyecek. Ayrıca burada hizmet veren aşçılar, garsonlar ve temizlik görevlileri de hakemlerle birlikte karantinaya alınacak ve binadan hiç ayrılmayacak. Hakemler maçlara da TFF'nin özel araçlarıyla gidip gelecek. İstanbul dışı seyahatler için karşılama yapılacak.Ülke genelindeki tüm hakemlerin sağlık durumlarının bölge hakem kurulu yetkilileri tarafından yakından takip edildiği, şu ana dek endişe edilecek ciddi bir vaka olmadığı vurgulandı. Sahada görev yapacak hakemlerin yanı sıra, Video Asistan hakemleri için de çalışmalarını sürdüren TFF ve MHK'nin, sağlık kurulunun önerileri doğrultusunda izole edilmiş 2 VAR odasının kullanılacağı bildirildi. Özel havalandırmaya sahip bu odalardaki hakem ve teknik elemanlar koruyucu maske kullanacak