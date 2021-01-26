Süper Lig, gol ortalamasında Premier Lig ve La Liga'yı solladı

Lig Ülke Hafta Oynanan maç Toplam gol Maç başına atılan gol 1 Bundesliga Almanya 18 162 502 3,098 2 Serie A İtalya 19 189 585 3,095 3 Süper Lig Türkiye 20 200 582 2,91 4 Ligue 1 Fransa 21 207 566 2,73 5 Premier Lig İngiltere 19 185 503 2,71 6 La Liga İspanya 20 195 485 2,48

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında maç başına en fazla gol atılanlar, 3,09'luk ortalamalarıyla Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) oldu.İlk devrelerin geride kaldığı 2020-2021 sezonunda Bundesliga ve Serie A karşılaşmalarını izleyenler, futbolun meyvesi olan gole doydu.Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih'in 18. hafta sonunda 7 puan farkla liderlik koltuğunda oturduğu Bundesliga, 3,09 gol ortalamasıyla önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa'nın diğer büyük ligleri arasında öne çıktı.19. karşılaşmaların ardından Milan'ın önde götürdüğü ancak ilk 5'teki takımlar arasında büyük puan farklarının bulunmadığı Serie A da aynı ortalamayla bu unvanı paylaştı.Almanya liginin skor üretimi bakımından öne çıkmasında en büyük katkıyı, 53 gol atan Bayern Münih ve bu gollerin 23'ünde imzası bulunan Polonyalı santrforu Robert Lewandowski yaptı.İtalya liginde ise 45 kez fileleri havalandıran Inter, Atalanta (44 gol), Roma ve Napoli (41), lider Milan'dan (39) daha fazla rol oynadı.20. maçların tamamlandığı Türkiye ligi, karşılaşma başına düşen gol sayısı konusunda İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst liglerini geçti.Süper Lig, 2,91 gol ortalamasıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki Ligue 1 (2,73), Premier Lig (2,71) ve La Liga'nın (2,48) önünde yer aldı.Futbolseverler, 47 golle ligin en skorer takımı olan ve puan tablosunun zirvesinde yer alan Beşiktaş'ın karşılaşmalarında bol gol izledi. Kalesinde 23 gol gören Beşiktaş'ın oynadığı müsabakalarda 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı.İlk devrenin gol bakımından en kısır mücadeleleri ise 40 gol atılan Hes Kablo Kayserispor'un karşılaşmaları oldu. Kayserispor'un (attığı 14, yediği 26) maçları ortalama 2 golle bitti.Türkiye ile Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına üretilen gol sayıları şöyle: