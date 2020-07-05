Süper Lig Galatasaray 1-3 Trabzonspor maçı özeti, golleri izle

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI ÖZETİNİ

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Süper Lig'de 30. haftada üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jose Sosa (penaltı), 70. dakikada Filip Novak ve 90+5. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, Galatasaray maçında da fileleri havalandırarak bu sezon resmi maçlarda 8. golünü attı. Galatasaray'ın tek golü 90+3. dakikada Jean Michael Seri'den (penaltı) geldi.Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Manuel da Costa'ya tekme attığı gerekçesiyle 32. dakikada kırmızı kart gördü. Marcelo Saracchi ise gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 61'e yükseltti ve Başakşehir'i takibe devam etti. Galatasaray ise 52 puanda kaldı.Süper Lig'de hafta içi Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.1- (63) Başakşehir2- (61) Trabzonspor3- (54) Sivasspor4- (52) Galatasaray5- (50) Beşiktaş (-1 Maç)6- (49) Fenerbahçe7- (48) AlanyasporSüper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya takımını Okan Kocuk, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba 11'i ile çıkardı.Fatih Terim, ligin 29. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Henry Onyekuru'yu kiralık sözleşmesinin sona ererek Monaco'ya dönmesi, Mario Lemina'yı da sakatlığı nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde oynatamadı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu futbolcuların yerine Taylan Antalyalı ile sakatlığı geçen Marcao'yu sahaya sürdü.Terim, Medipol Başakşehir karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alan Martin Linnes'i ise yedeğe çekerek bu oyuncunun yerine sarı kart cezasını dolduran Mariano'yu görevlendirdi.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve Emin Bayram görev bekledi.Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, 3 lig maçından sonra sahaya çıktı.Haziran ayının başında antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarını kaçırmıştı.Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Taylan Antalyalı, bu sezon 3. kez bir lig maçına ilk 11'de başladı.Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında TFF 1. Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan, bu sezon 11. lig maçında forma giydi. Daha önceki karşılaşmalarında 2'sine ilk 11'de başlayıp, 8'inde sonradan oyuna dahil olan Taylan, Trabzonspor mücadelesinde de ilk 11'de görev yaptı.Taylan, 17. haftadaki Fraport Tav Antalyaspor ile 24. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmalarında ilk 11'de görev yapmıştı.Galatasaray'ın yıldız santrforu Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.Sarı-kırmızılı ekibin, Süper Lig'in 28. haftasında yaptığı Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan Falcao, Medipol Başakşehir maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında da forma giyemedi.Bu sezon başında kadroya katılan Falcao, Süper Lig'de 16 karşılaşmada görev yaparken sakatlığı nedeniyle ligdeki 11. maçını kaçırdı. Kolombiyalı golcü, takımını tribünde destekledi.Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Florin Andone ve Mario Lemina sakatlıkları, Adem Büyük ise cezası nedeniyle Trabzonspor'a karşı görev yapamadı.Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynanan MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.Genç teknik adam, Galatasaray karşısına takımını Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Manuel da Costa, Filip Novak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Alexander Sörloth 11'i ile çıkardı.Bordo-mavili takımda ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Joao Pereira, sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemedi. Guilherme Marques ile Gaston Campi ise Hüseyin Çimşir tarafından yedeğe çekildi.Bu futbolcuların yerine Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa ile sakatlığı geçen Ekuban forma giydi.Hüseyin Çimşir, yedek kulübesinde ise Erce Kardeşler, Guilherme, Anthony Nwakaeme, Doğan Erdoğan, Gaston Campi, Manoel Carvalho, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Koray Kılınç, Serkan Asan'a yer verdi.Karşılaşmaya konuk ekip Trabzonspor, Galatasaray'a göre daha etkili başladı. Maçın ilk tehlikeli gol pozisyopnu Trabzonspor yakaladı. Maçın 7. dakikasında Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağdan içeri çevirdiği topa Ndiaye kaleyi cepheden gören bir noktadan gelişine vurdu, savunmaya çarpan top ceza sahası içinde duran Ekuban'ın önüne düştü. Ekuban'ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.Trabzonspor'un etkili başlamasının ardından Galatasaray oyuna ağırlığını koymaya başladı. Sarı-kırmızılılar, hızlı ataklarlarla Trabzonspor savunmasını az adamla yakaladı. Maçın 10. dakikasındada ani hücuma çıkan Galatasaray'da Emre Akbaba ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı Feghouli'ye verdi. Feghouli'nin penaltı noktası civarından şutunda top üstten dışarı çıktı.Galatasaray oyuna ağırlığını koymaya başladıktan sonra Trabzonspor savunmasına zor anlar yaşattı. Sarı-kırmızılılar üstün oynadığı dakikalarda beklemediği şekilde 10 kişi kaldı. Sofiane Feghouli, Da Costa'nın yaptığı faulün ardından bordo-mavili rakibine tekme attı. Hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından Feghouli'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti.Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının ardından Trabzonspor topa daha fazla sahip olmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, eksik kalmasına rağmen rakip kaleye yine hızlı ataklarla gitmeye çalışırken, topun kontrolünü rakibine bıraktı. Maçta 38. dakikada Ekuban sağdan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi, ön direkte Sörloth'un vuruşunda top auta çıktı. Ancak karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır pozisyonu VAR'dan yeniden inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sosa fileleri havalandırdı. Bu golle Trabzonspor soyunma odasına önde gitti.Karşılaşmanın ikinci yarısı başlarken Galatasaray'da MAriano'nun yerine Martin Linnes, Ömer Bayram'ın yerine Jesse Sekidika oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim, puan ve puanlar adına eksik olmalarına rağmen takımı ileri sürmeye çalıştı. Galatasaray zaman zaman Trabzonspor kalesine hızlı gitti ama final organizasyonlarında istediğini yapamadı. Trabzonspor da öne olduğu maçın ikinci yarısında daha kontrollü oynarken, Galatasaray kalesinde ikinci golü aradı.Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında aradığı ikinci golü 70. dakikada buldu. Jose Sosa'nın sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Sekidika'nın üzerinden kafayu vuran Filip Novak fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, böylece bu sezon 8. golünü attı.Trabzonspor'un ikinci golünden sonra Hüseyin Çimşir, Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Serkan Asan'ı, Badou N'Diaye'nin yerine Guilherme'yi, Abdulkadir Parmak'ın yerine de Doğan Erdoğan'ı oyuna aldı. Galatasaray'da Fatih Terim ise iki farklı geriye düşmelerinin ardından Younes Belhanda'nın yerine Emin Bayram'ı, Marcelo Saracchi'nin yerine ise Şener Özbayraklı'yı sahaya sürdü.Oyunda temponun düşmesinin ardından iki teknik adam da oyuncu değişikliklerine devam ederek yorulan isimleri kenara aldı. Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Yunus Akgün oyuna girdi. Trabzonspor'da Jose Sosa'nın yerine Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban'ın yerine Bilal Başacıkoğlu oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın son bölümünde Taylan Antalyalı, Trabzonspor ceza sahasında yerde kaldı ve Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Sarı-kırmızılı takımda penaltıda beyaz noktaya gelen Jean Michael Seri, 90+3. dakikada topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.Galatasaray'ın farkı bire indirmesinin ardından Trabzonspor, Galatasaray kalesine yeniden gitmeye başladı. 90+5. dakikada Trabzonspor'un golücü Alexander Sörloth yeniden sahneye çıktı ve attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Trabzonspor 3 puana ulaştı.7. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağdan içeri çevirdiği topa Ndiaye kaleyi cepheden gören bir noktadan gelişine vurdu, savunmaya çarpan top ceza sahası içinde duran Ekuban'ın önüne düştü. Ekuban'ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.10. dakikada ani hücuma çıkan Galatasaray'da Emre Akbaba ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı Feghouli'ye verdi. Feghouli'nin penaltı noktası civarından şutunda top üstten dışarı çıktı.32. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Feghouli, Da Costa'nın yaptığı faulün ardından bordo-mavili rakibine tekme attı. Hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından Feghouli'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti.41. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. 38. dakikada Ekuban sağdan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi, ön direkte Sörloth'un vuruşunda top auta çıktı. Ancak karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır pozisyonu VAR'dan yeniden inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sosa fileleri havalandırdı: 0-1