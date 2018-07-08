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Süper Lig fikstürü çekiliyor

Spor Toto Süper Lig'cde 2018-2019 sezonu fikstürü çekilecek kura ile belli olacak.

Kaynak: AA
Süper Lig fikstürü çekiliyor
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08 Temmuz 2018 10:38
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adı verilen 2018-2019 sezonu fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak.

Fikstür çekimine TFF yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin temsilcileri katılacak.

Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek.

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