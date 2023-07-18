Haber Tarihi: 18 Temmuz 2023 14:53 - Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 14:53

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 Galatasaray, Fenerbahçe fikstürü

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda çekilecek? sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş fikstür çekimi bugun yapılacak. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür belli olacak. Trendyol Süper Lig 2023 – 2024 sezonu ilk maçları 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Final maçları 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak. Bu noktada Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek sorusu yanıt aramakta. Peki, Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 Galatasaray, Fenerbahçe fikstürü
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Trendyol Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda çekilecek? sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş fikstür çekimi bugun yapılacak. Süper Lig fikstür çekimi, binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Süper Lig'in 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi belli olmuştu. Sporseverler şimdi ligin ilk haftasında hangi takımların birbirleriyle mücadele edeceğini merak ediyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Lig'de 2023/2024 sezonu fikstürü, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak organizasyonda belli olacak. Süper Lig fikstür çekimi saat 19:30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.
Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

19.30'da başlayacak fikstür çekimi beIN Sports ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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