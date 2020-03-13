Süper Lig ertelenecek mi? TFF Başkanvekili'nden açıklama...

Süper Lig ertelenecek mi sorusuna cevap TFF Başkanvekili Servet Yardımcı'dan geldi...

Süper Lig ertelenecek mi? TFF Başkanvekili'nden açıklama...
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13 Mart 2020 17:30
Süper Lig ertelenecek mi sorusuna cevap TFF Başkanvekili Servet Yardımcı'dan geldi...

Galatasaray'ın maçların ertelenmesini istemesinin ardından TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'dan açıklama geldi.

Yardımcı, "Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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