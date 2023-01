Süper Lig ekiplerine akademi zorunluluğu geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya'da düzenlenen Winter League Convention 2023'te açıklamalarda bulundu.



Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Dünyanın en popüler spor dalı şüphesiz ki futbol. Ve futbolu günümüzde, sadece bir spor olarak tanımlamak yeterli değil. Ülkeler artık turizm hedeflerini belirlerken futbol turizmine büyük bir ağırlık vermeye başladı. Ülkemizde TÜİK; turizm verilerini spor, eğitim ve kültür başlığında açıklıyor. Her zaman söylediğimiz bir şey var: Ölçmediğin şeyi yönetemezsin. Ölçmek için elimizde resmi bir veri yok. Kamp için, eğitim için Türkiye'ye gelen takımların yaptıkları harcamaları görmek istiyoruz." dedi.



TUİK'ten spor verilerinin ayrı sınıflandırılmasını talep edeceklerini belirten Büyükekşi, "Bunun için önümüzdeki dönemde TÜİK ile görüşerek spor ve futbol verilerinin ayrı sınıflandırılmasını talep edeceğiz. Elde edeceğimiz verilerle bu alanda yol haritamızı oluşturacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz ki, dünyanın en güzel yeridir dediği Antalya; iklimi, denizi, kumu, güneşi, tarihi güzellikleri, lüks tesisleri ve ulaşım kolaylığı ile; dünyanın ve ülkemizin göz bebeği konumunda. Turizm için ölü sezon kabul edilen kış aylarında bile, elverişli iklimi ve tesisleriyle futbol turizminde dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.



Altyapıya büyük önem verdiklerini belirten TFF Başkanı Büyükekşi, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 90'lı yıllarda yurt içinden sadece 25 takım Antalya'da kamp yapıyordu. Bugün dünyanın dört bir köşesinden 1500'e yakın takım kamp yapabiliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada yine birçok yabancı futbol kulübünün kamp adresi oldu. TFF olarak biz, ülkemizde Antalya gibi futbol turizmi şehirlerinin sayısının artmasını istiyoruz. Yaz ayları için iklim olarak elverişli olan Karadeniz bölgesi yapılacak spor ve konaklama tesisleri ile yurt içinden ve yurt dışından gelen takımların kamp alanlarına dönüşebilir.



Keza hali hazırda alt liglerde takımlarımızın kamp yaptığı Bolu, Erzurum, Afyon, Kayseri Erciyes, Erzurum ve Kapodokya'da mevcut tesislerin sayısı ve kalitesi artırılarak futbol turizmine kazandırılabilir. Tüm bunlar için Sayın Bakanımızın liderliğinde TFF olarak, her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazırız.



"ALTYAPIYA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"



TFF olarak altyapıya büyük önem veriyoruz. Futbol Akademisi Projesini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki hafta Belçika ve Hollanda'ya gidiyoruz. Yurt içinde ise incelemelere Süper Lig kulüplerimizle başladık. Kulüplerimizin tesislerini geziyor, altyapı çalışmaları hakkında bilgiler alıp, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz.



Önce altyapı antrenörü eğitimiyle başlayacağımız projemizde, gelecek sezon Süper Lig'e ondan sonraki sezon ise TFF 1. Lig'e akademi zorunluluğu getireceğiz.



Diğer taraftan, kulüplerimizin alt yapıya ayırmaları gereken finansman konusu da masamızda. Hem Sayın Bakanımızın hem de Hazine ve Maliye Bakanımızın kıymetli destekleri ile kulüplerimize alt yapı finansmanı konusunda ciddi kolaylıklar sunmayı amaçlıyoruz. TFF olarak temel görevlerimizin başında; futbol faaliyetleri için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yaparak başarılı sonuçlar alınmasını sağlamak yer alıyor.



"GELECEĞİ BİRLİKTE YAZALIM"



Bu minvalde, "The Game Plan" ile birlikte ortaya koyacağımız stratejik plan çalışması tanıtım toplantımızın açılış törenini 13 Ocak'ta Sayın Bakanımızın teşrifleriyle yapacağız. Futbol camiamızın tüm üyelerini "futbolun geleceğini birlikte yazmaya" davet ediyoruz.



TFF olarak göreve geldiğimizden bu yana en çok üzerine düştüğümüz konuların başında kadın ve kız çocuklarının futbola kazandırılması var. Biraz önce açıkladığım strateji çalışmamızla birlikte hem kadınlarımız hem de kız çocuklarımız için bir hedef belirleyeceğiz. Yine aynı şekilde; maçların fair play ruhuyla oynanmasını teşvik ederek stadyumlardaki kadın ve kız çocuklarımızın da sayısını artıracağız."





