Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar'da kampa girdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar'da kampa girdi
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18 Ağustos 2020 17:04
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa girdi.

Karayolu ile kente gelen Göztepe ekibi, konaklayacağı termal otelde, çiçeklerle karşılandı.

Futbolcular otel girişinde ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeri alındı. Sarı-kırmızılı ekipte eksik ya da sakat oyuncunun bulunmadığı bildirildi.

Yeni transferler Kubilay Sönmez ve Burak Süleyman'ın da kampa katıldığı öğrenildi.

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