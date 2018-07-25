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Süper Lig ekiplerin TSYD Kupası'nde yarışacak

Turnuva, 3-4 Ağustos tarihlerinde MKE Ankaragücü, Bursaspor, Alanyaspor ve Sivasspor'un katılımıyla düzenlenecek.

Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerin TSYD Kupası'nde yarışacak
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25 Temmuz 2018 14:36
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası, 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre turnuvaya MKE Ankaragücü, Bursaspor, Alanyaspor ve Sivasspor katılacak.

Turnuvanın kura çekimi ve protokol imza töreni, Perşembe günü saat 11.00'de TSYD Ankara Şubesi lokalinde yapılacak.

Geleneksel dörtlü futbol turnuvasının hangi statta düzenleneceğine ilişkin bilgi ise verilmedi.

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