Süper Lig ekibinden Lale Orta'ya istifa çağrısı

Giresunspor Başkanvekili Ferhat Karademir, Beşiktaş ile oynadıkları maçta Vincent Aboubakar ve Görkem Sağlam arasında yaşanan pozisyonu paylaştı ve MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Süper Lig ekibinden Lale Orta'ya istifa çağrısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2023 16:46
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'dan, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı geldi.

Karadeniz ekibinin başkanvekili Ferhat Karademir, Beşiktaş ile oynadıkları maçta Vincent Aboubakar ve Görkem Sağlam arasındaki pozisyonu paylaştı.

Karademir, bu paylaşımda kullandığı açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;

"Aboubakar'ın oyuncumuza 1 değil arka arkaya 2 teması hakem hatası olarak geçiştirilecek bir olay değildir. Hiç kimse Giresunspor'u sahipsiz zannetmesin. İstifa bekliyoruz Lale Orta."

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş ile Giresunspor maçında siyah-beyazlıların bulduğu ikinci gol öncesinde Vincent Aboubakar ile Görkem Sağlam arasında yaşanan pozisyon büyük tartışmalara neden olmuştu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery