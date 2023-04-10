Süper Lig ekibinden Lale Orta'ya istifa çağrısı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'dan, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı geldi.



Karadeniz ekibinin başkanvekili Ferhat Karademir, Beşiktaş ile oynadıkları maçta Vincent Aboubakar ve Görkem Sağlam arasındaki pozisyonu paylaştı.



Karademir, bu paylaşımda kullandığı açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;



"Aboubakar'ın oyuncumuza 1 değil arka arkaya 2 teması hakem hatası olarak geçiştirilecek bir olay değildir. Hiç kimse Giresunspor'u sahipsiz zannetmesin. İstifa bekliyoruz Lale Orta."



NE OLMUŞTU?



Beşiktaş ile Giresunspor maçında siyah-beyazlıların bulduğu ikinci gol öncesinde Vincent Aboubakar ile Görkem Sağlam arasında yaşanan pozisyon büyük tartışmalara neden olmuştu.





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