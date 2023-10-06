Süper Lig ekibinden Igor Tudor hamlesi!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Yılport Samsunspor, Türk futboluna yabancı olmayan bir ismi gündemine aldı.



Türk hocalardan olumsuz yanıt alan kırmızı-şimşekler, rotasını yabancıya çevirdi ve önceki gün de eski teknik direktörü Fuat Çapa'yı sportif direktör açıklayıp, yabancı getireceğini duyurdu.



F.Bahçe'nin eski sportif direktörü, Toulouse Başkanı Comolli'yle daha önce iş birliği anlaşması yapan Başkan Yüksel Yıldırım, Fransız spor adamından yardım istedi.



Daha önce Karabük ve Galatasaray'ı çalıştıran Tudor gündeme gelirken, Comolli geçen sezon Marsilya'da çalışan Hırvat hoca için aracı oldu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği, imzaların an meselesi olduğu bildirildi.



