Süper Lig ekibinde Erol Bulut gelişmesi

Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın ayrılma ihtimali, Erol Bulut sürprizini gündeme getirdi. Süper lig ekibi Rıza Çalımbay ile yollarını ayırırsa Erol Bulut'u gündemine alabilir.

, Fotoğraf; AA
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Süper Lig ekibinde Erol Bulut gelişmesi
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16 Mayıs 2023 10:29
Yeni Sezonda teknik direktör belirsizliği yaşayan Sivasspor'da, Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldığı takdirde Erol Bulut'u gündemine alabilir.

SİVASSPOR'DA GÜNDEM ÇALIMBAY VE BULUT

Süper Lig'in köklü ekiplerden Sivasspor'da yeni sezonda teknik direktör belirsizliği devam ediyor. İlk olarak sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacağını söyleyen Rıza çalımbay,daha sonra ise başkanın da onayı ile birlikte Sivas'ta devam edebileceğini ifade etmişti.

Uzun dönemli bir proje ile devam etmek isteyen Sivassporda Rıza hoca ile anlaşılamaması halinde Erol Bulut'u da listedeki önemli adaylardan biri olarak görüyor

Son olarak Erol Bulut geçtiğimiz günlerde bazı takımlardan teklif aldığını belirtmiş ve bir ekip ile anlaşmayı net bir şekilde ifade etmişti.

SON PERFORMANSI

En son Gaziantep Futbol Kulübünü çalıştıran Erol Bulut, takımı ile 65 maça çıkmış ve mücadele başına 1.32 puan ile beklentilerin altında kalmıştı.



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