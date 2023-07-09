Süper Lig ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe'den istiyor

Süper Lig'e bu sezon yeniden yükselen Çaykur Rizespor'da genel sekreter Hasan Yavuz Bakır, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan transfer etmek istedikleri oyuncuları açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe'den istiyor
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09 Temmuz 2023 20:48
Süper Lig'e bu sezon yeniden yükselen Çaykur Rizespor'da genel sekreter Hasan Yavuz Bakır, transfer itirafında bulundu.

Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan istedikleri transferlerin isimlerini açıkladı.

Radyo Gol'e yaptığı açıklamada, "4 büyüklerden kadromuza katmak istediğimiz oyuncular var." dedi.

Tek tek isim veren Bakır, "Galatasaray'da Yunus Akgün'ü, Emre Kılınç'ı ve Taylan Antalyalı'yı, Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ı, Trabzonspor'da Siopis'i beğeniyoruz, ilgimiz var. İyi bir kadro kuracağız." ifadelerini kullandı.

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