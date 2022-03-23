Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Avrupa'da zirvede

Türkiye'de teknik direktör değişiklikleri gündemden düşmüyor. Süper Lig, teknik direktörlerin ortalama görev süresi sıralamasında sınıfta kaldı. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, dünya futbolunda teknik direktörlerin ortalama görev sürelerini araştırırken Avrupa'nın en değerli 10 ligindeki sıralamada Süper Lig, sonuncu oldu. Süper Lig'de çalışan bir teknik adamın ortalama görev süresi 217 gün olarak açıklandı. İngiltere'de bu süre 772 gün.



30 HAFTADA 24 TEKNİK ADAM

Süper Lig'de sezonun 30. haftası sonrasında 24 teknik direktör görevinden ayrıldı veya alındı. Kasımpaşa, Kayseri, Adana Demir, Alanya, Göztepe, Çaykur Rize, Antalyaspor, Başakşehir, Karagümrük, Fenerbahçe, Malatyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Altay teknik direktör değişikliğine gitti. Giresunspor ile birlikte Trabzonspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Sivasspor Süper Lig'e başladıkları teknik direktörlerle yola devam ediyor.



EN İSTİKRARLISI RIZA ÇALIMBAY

Galatasaray ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Fatih Terim ise aynı takımın başında en uzun süredir çalışan teknik direktör idi. Efsane teknik adam, 22 Aralık 2017'den bu yana; yani yaklaşık 4 yıl Sarı-Kırmızılı takımın başında yer aldı.



Fatih Terim'i 10 Haziran 2019'dan bu yana Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay izliyor. Kalan 8 haftada Türkiye konusunda ayrılıkların yaşanma olasılığı da çok kuvvetli...





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