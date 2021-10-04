Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor!

Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken nerdeyse ligde yer alan kulüplerin yarısı hoca değişikliğine gitti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor!
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04 Ekim 2021 10:13
Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken şimdiye kadar 8 kulüp teknik direktör değişikliğine gitti. Bu hafta maçların ardından Medipol Başakşehir Aykut Kocaman ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor da İrfan Buz ile yollarını resmen ayırdı.

12 takım aynı hoca ile devam

Teknik direktör değişikliğine giden kulüpler, Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor oldu.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor, Giresunspor, Demir Grup Sivasspor ve Altay, Süper Lig'e başladıkları teknik direktörlerle yola devam ediyor.

Bu arada Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyor.


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