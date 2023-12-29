Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor

Süper Lig'in ilk bölümünde 20 takımın 15'i sezona başladığı teknik direktörlerle yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2023 14:14
Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık ilk periyotta takımların çok büyük bölümü sezona başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olan teknik direktör istikrarsızlığı bu sezon da devam ediyor.

Bitexen Antalyaspor'da Nuri Şahin'in de görevinden ayrılmasıyla ligde mücadele eden 20 takımın 15'i sezona başladıkları teknik direktörlerini değiştirdi.

Süper Lig'de Trabzonspor, Mondihome Kayserispor, Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, sezonun ilk bölümünde teknik direktör değişikliğine gitti.

Beş ekip teknik direktörleriyle devam ediyor

Süper Lig'de 5 takım, sezonu başladıkları teknik direktörleriyle yollarına devam ediyor.

Ligde aynı puanla ilk iki sırada yer alan takımlardan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Galatasaray'da da Okan Buruk görevini sürdürüyor.

Çaykur Rizespor'da İlhan Palut, Sivasspor'da Servet Çetin ve Hatayspor'da da Volkan Demirel sezona başladıkları koltuklarında oturuyor.

Beşiktaş 4. teknik direktör arayışında

Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde görev yapan 3 teknik direktörüyle de yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı takım, sezona başladığı Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile de devam etmeme kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör için arayışlarını sürdürüyor.

Adana Demirspor da 14. haftadaki Yılport Samsunspor yenilgisinin ardından teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırırken, şu ana kadar takımın başına yeni bir isim getirmedi.

İki farklı takımda çalışanlar

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 teknik adam, iki farklı takımda görev yaptı.

Sezona RAMS Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu MKE Ankaragücü'nde, Mondihome Kayserispor'da başlayan Çağdaş Atan RAMS Başakşehir'de, İstanbulspor'da başlayan Fatih Tekke de Corendon Alanyaspor'da kariyerini sürdürüyor.

Ligde görev yapan teknik direktörler

Süper Lig'in 17 maçlık ilk bölümünde görev yapan teknik direktörler şunlar:

Takım Başlanan Gelen Gelen Gelen
Fenerbahçe İsmail Kartal      
Galatasaray Okan Buruk      
Trabzonspor Nenad Bjelica Abdullah Avcı    
Kayserispor Çağdaş Atan Recep Uçar    
Beşiktaş Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay -
Adana Demirspor Patrick Kluivert -    
Çaykur Rizespor İlhan Palut      
Antalyaspor Nuri Şahin -    
Kasımpaşa Kemal Özdeş Sami Uğurlu    
Sivasspor Servet Çetin      
MKE Ankaragücü Tolunay Kafkas Emre Belözoğlu    
Alanyaspor Ömer Erdoğan Fatih Tekke    
Hatayspor Volkan Demirel      
Başakşehir Emre Belözoğlu Çağdaş Atan    
Gaziantep FK Erdal Güneş Marius Sumudica    
Konyaspor Aleksandar Stanojevic Hakan Keleş    
Fatih Karagümrük Alparslan Erdem Şota Arveladze    
Samsunspor Hüseyin Eroğlu Markus Gisdol    
Pendikspor Osman Özköylü Ivo Vieira    
İstanbulspor Fatih Tekke Hakan Yakın    
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery