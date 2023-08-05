Süper Lig'e 'teknik' bakış!

Sezon Takım Teknik direktör 2007-2008 Galatasaray Cevat Güler 2008-2009 Beşiktaş Mustafa Denizli 2009-2010 Bursaspor Ertuğrul Sağlam 2010-2011 Fenerbahçe Aykut Kocaman 2011-2012 Galatasaray Fatih Terim 2012-2013 Galatasaray Fatih Terim 2013-2014 Fenerbahçe Ersun Yanal 2014-2015 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu 2015-2016 Beşiktaş Şenol Güneş 2016-2017 Beşiktaş Şenol Güneş 2017-2018 Galatasaray Fatih Terim 2018-2019 Galatasaray Fatih Terim 2019-2020 Medipol Başakşehir Okan Buruk 2020-2021 Beşiktaş Sergen Yalçın 2021-2022 Trabzonspor Abdullah Avcı 2022-2023 Galatasaray Okan Buruk

Takım Teknik direktör Ülkesi Geçen sezon sonu Adana Demirspor Patrick Kluivert Hollanda Vincenzo Montella Antalyaspor Nuri Şahin Türkiye Nuri Şahin Atakaş Hatayspor Volkan Demirel Türkiye Volkan Demirel Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye Şenol Güneş Corendon Alanyaspor Ömer Erdoğan Türkiye Ömer Erdoğan Çaykur Rizespor İlhan Palut Türkiye Bülent Korkmaz Demir Grup Sivasspor Servet Çetin Türkiye Rıza Çalımbay Fenerbahçe İsmail Kartal Türkiye Jorge Jesus Galatasaray Okan Buruk Türkiye Okan Buruk Gaziantep FK Erdal Güneş Türkiye Erdal Güneş İstanbulspor Fatih Tekke Türkiye Fatih Tekke Kasımpaşa Kemal Özdeş Türkiye Kemal Özdeş Kayserispor Çağdaş Atan Türkiye Çağdaş Atan MKE Ankaragücü Tolunay Kafkas Türkiye Tolunay Kafkas Pendikspor Osman Özköylü Türkiye Osman Özköylü Rams Başakşehir Emre Belözoğlu Türkiye Emre Belözoğlu Trabzonspor Nenad Bjelica Hırvatistan Nenad Bjelica Tümosan Konyaspor Aleksandar Stanojevic Sırbistan Aleksandar Stanojevic VavaCars Fatih Karagümrük Alparslan Erdem Türkiye Alparslan Erdem Yılport Samsunspor Hüseyin Eroğlu Türkiye Hüseyin Eroğlu

Bu sezon ligde mücadele edecek 20 takımdan 4'ü yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak.Son şampiyon Galatasaray ile Antalyaspor, Akataş Hatayspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ün yanı sıra, ligin yeni ekipleri Pendikspor ve Yılport Samsunspor geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle sezonu açacak.Fenerbahçe, Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor ile ligin yeni ekibi Çaykur Rizespor, sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.Süper Lig'de geçen sezon başında 19 takımın 14'ü eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı.Ligde yeni sezon öncesi kulüplerin tercihi, son dönemdeki gibi Türk teknik adamlardan yana oldu.Drganizasyonda mücadele edecek 20 takımın 17'sinde teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 3 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı.Adana Demirspor Hollandalı Patrick Kluivert, Trabzonspor Hırvat Nenad Bjelica ve Tümosan Konyaspor da Sırp Aleksandar Stanojevic yönetiminde yeni sezona başlayacak.Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında ikisi daha önce bu organizasyonda şampiyonluk yaşadı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon sarı-kırmızılı takım ile 2019-2020 sezonunda RAMS Başakşehir ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında siyah-beyazlı takımla şampiyonluğa ulaştı.Süper Lig'de daha önce şampiyonluğu bulunan Türk teknik direktörlerden Fatih Terim, Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı ise şu an herhangi bir takım çalıştırmıyor.Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 34 yaşındaki Alparslan Erdem, en yaşlısı ise 71 yaşındaki Şenol Güneş.VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapacak Alparslan Erdem 11 Aralık 1988, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de 1 Haziran 1952 doğumlu.Ligde yeni sezonda görev yapacak bazı teknik direktör, futbolculuklarında "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.Okan Buruk (Galatasaray ve Beşiktaş), Emre Belözoğlu (Galatasaray ve Fenerbahçe), Çağdaş Atan (Beşiktaş ve Trabzonspor), Servet Çetin (Fenerbahçe ve Galatasaray), Tolunay Kafkas (Trabzonspor ve Galatasaray), Fatih Tekke (Trabzonspor ve Beşiktaş), Şenol Güneş (Trabzonspor), İsmail Kartal (Fenerbahçe), Volkan Demirel (Fenerbahçe), Ömer Erdoğan (Galatasaray), Osman Özköylü (Trabzonspor) ve Alparslan Erdem (Galatasaray) "Dört büyükler"in forması altında top koşturdu.Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını açık ara farkla elinde bulunduruyor.Tecrübeli teknik adam, tamamı Galatasaray'da olmak üzere toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.Terim, dört kez görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.Süper Lig'de Terim'den sonra en fazla şampiyonluk gören isim ise 4 kezle Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı oldu.Süper Lig'de geride kalan 65 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'nin elinde bulunuyor.İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda 1987-1988 sezonundan başlayarak aralıksız 6,5 yıl görev yaparak, şimdiye dek Türkiye'deki en üst seviye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı.Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik direktörlük yaptı.Kariyerinde birçok takımı çalıştıran Rıza Çalımbay, Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik adam unvanına sahip.Rıza Çalımbay, Türkiye'nin en üst kademe liginde 632 kez sahaya çıkarak rekoru elinde bulunduruyor. Çalımbay'ı, 621 karşılaşmayla Samet Aybaba takip ediyor.Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ilk kez ligde görev alacak.Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ın şampiyon tamamlamasıyla Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 16 sezona çıktı.Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.Süper Lig'de 2006-2007 sezonundan sonra şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şunlar:Teknik direktörlerSüper Lig'de 2023-20234 sezonunda görev yapacak teknik direktörler ile geçen sezon sonu itibarıyla bu takımları çalıştıran teknik adamlar şunlar: