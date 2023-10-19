Süper Lig'in ilk 8 haftalık periyodunda en fazla asist beklentisi üreten oyuncu Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic oldu.
Tecrübeli yıldız, maç başına 3.08'le ilk sırada yer alıyor.
İkinci basamakta 2.94'le Adana Demir'den Yusuf Sarı var. Serdar Gürler, 2.18'le üçüncü… Kerem Aktürkoğlu da 1.88 oranla 4. sırada…
Tecrübeli yıldız, maç başına 3.08'le ilk sırada yer alıyor.
İkinci basamakta 2.94'le Adana Demir'den Yusuf Sarı var. Serdar Gürler, 2.18'le üçüncü… Kerem Aktürkoğlu da 1.88 oranla 4. sırada…