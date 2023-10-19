Süper Lig'e Dusan Tadic damgası

Süper Lig'in ilk 8 haftalık periyodunda en fazla asist beklentisi üreten oyuncu Fenerbahçeli Dusan Tadic...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'e Dusan Tadic damgası
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19 Ekim 2023 11:53
Süper Lig'in ilk 8 haftalık periyodunda en fazla asist beklentisi üreten oyuncu Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic oldu.

Tecrübeli yıldız, maç başına 3.08'le ilk sırada yer alıyor.

İkinci basamakta 2.94'le Adana Demir'den Yusuf Sarı var. Serdar Gürler, 2.18'le üçüncü… Kerem Aktürkoğlu da 1.88 oranla 4. sırada… 

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