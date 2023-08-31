Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek

Trendyol Süper Lig'in haftanın açılış gününde Kasımpaşa-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek
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31 Ağustos 2023 13:42
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta, cuma yapılacak 2 maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ile VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.

Ligde 4. haftanın arından milli maç arasına girilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

Cuma:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

2 Eylül Cumartesi:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)

 
 
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