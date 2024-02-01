Süper Lig'den, Trendyol 1. Lig'e gitti

Sakaryaspor son olarak Karagümrük forması giyen sağ kanat oyuncusu Samed Onur'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'den, Trendyol 1. Lig'e gitti
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01 Şubat 2024 18:16
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samed Onur'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen futbolcu Samed Onur ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Samed Onur." ifadelerine yer verildi.

Samed Onur, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 7 resmi maçta görev aldı.

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