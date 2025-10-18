Süper Lig'den teklif aldı mı? Albert Riera açıkladı!

Slovenya'da NK Celje takımını çalıştıran ve başarılı performans sergileyen Albert Riera, futbolculuğunda ve antrenörlük kariyerinde çalıştığı Galatasaray hakkında açıklama yaptı. Radyospor'a konuşan ve ayrıca ileride Türkiye'de çalışmak istediğini belirten Riera, Süper Lig'den kendisine teklif gelip gelmediği sorusunu yanıtladı.
KASIM'DA KUPA VERMİYORLAR"
NK Celje'yi çalıştıran teknik direktör Albert Riera, "Sezona iyi başladık. Lig yarışında 11 puan öndeyiz. Konferans Ligi'nde ilk maçta AEK Atina karşısında kazandık ve bir galibiyetimiz var. Ama biz hala Eylül ve Ekim ayını yaşıyoruz. Dolayısıyla ne kadar iyi başlangıç yaparsanız yapın Ekim'de ya da Kasım'da size kupa vermiyorlar. Şu anda kupamız yok. O yüzden Mayıs ayına kadar bu iyi başlangıcı devam ettirmeliyiz. Anlamlı olan Mayıs'ta hedefe ulaşmak ve kupa almak" dedi.
"G.SARAY BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"
Albert Riera, futbolculuğunda hem Liverpool'da hem de Galatasaray'da forma giymişti. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyet hakkında Riera, "İnanılmazdı. Galatasaray ne kadar büyük bir ekip olduğunu bir kez daha gösterdi. Takım olarak oynadılar ve dünyanın en büyük takımlarından biri Liverpool karşısında kazanabileceklerini, sadece ligde değil Avrupa'da da söz sahibi olabileceklerini gösterdiler" diye konuştu.
"TARİHİ GALİBİYETLERDEN BİR TANESİYDİ"
Sözlerine devam eden Riera, "Liverpoollu oyuncular açısından da önemliydi. Çünkü onlar da saygı duyacakları bir ekibe karşı oynadılar. Anfield belki çok ateşli bir atmosfere sahip ama Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Stadyumu'nun da ne kadar zorlu olduğunu hepsi gördü. Liverpoollu oyuncuların karşılaştıkları takıma saygı duyarak sahadan ayrıldıklarını düşünüyorum. Gerçekten Galatasaray büyük olduğunu ve herkesi yenebileceğini gösterdi. Tarihi galibiyetlerden bir tanesiydi" dedi.
"GALATASARAY, YARI FİNALE KADAR GİDEBİLİR"
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki tur ihtimalini değerlendiren Riera, "Liverpool gibi bir takıma karşı elde ettiğiniz galibiyet, sonraki maçlar adına büyük bir öz güven sağlar. Ama tabii burası Şampiyonlar Ligi ve sonraki maçları da kazanmak durumundasınız. Galatasaray'ın bu özgüveni anlamlı hale getirebilmek için bundan sonraki maçları da kazanması lazım. Elbette taraftarın tam desteğiyle Galatasaray bundan sonraki turlara da gidebilir. Son 16 turu, çeyrek final, yarı finale kadar da gidebilir. Galatasaray bu potansiyele sahip, nitelikli oyunculardan kurulu" ifadelerini kullandı.
"KULÜP İSMİ VERMEK İSTEMEM"
Teknik direktör arayışına giren Türk kulüplerinin aradığı isimlerden biri olan Albert Riera, Antalyaspor, Eyüpspor ve Kayserispor ile anılmıştı. İspanyol çalıştırıcı, kendisine Türkiye'den teklif olup olmadığı hakkında açıklama yaptı. Riera, "Tabii kulüp ismi vermek istemem. Çünkü orada çalışan, göreve atanan teknik direktörler var. Meslektaşlarıma saygısızlık yapmak istemediğim için herhangi bir kulübün isminden bahsedemem. Ben NK Celje takımıyla çok iyi gidiyorum. Henüz sezonun başındayız ve işler iyi. Futbolda dün ve yarın yok, bugün var. Şu ana bakmalısınız. Şu anda ben tamamen takımıma konsantre olmuş durumdayım. Ama futbolda yarın ne olacağını da bilemezsiniz. Şu anda NK Celje teknik direktörüyüm, burada mutluyum ve yaptığım işe konsantre oldum. Ama sonrasında durum değişir mi bunu bilemeyiz" açıklamasını yaptı.
FATİH TERİM - ÇEKYA İDDİALARI İÇİN AÇIKLAMA
Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı'nın başına geçmesi ihtimali hakkında ise Riera, "Ben de haberleri okudum. Böyle bir gerçeklik var. Fatih Terim herhangi bir milli takımda olursa son derece başarılı olacağına inanıyorum. Sürekli kendini geliştiren bir teknik direktör. Gittiği yere fayda sağlayacağını düşünüyorum. Kendi anlayışını ve disiplin fikrini doğrudan iletme özelliğine sahip. Kurucu bir teknik direktör niteliği taşıyor. Gittiği yerde bunu sağlayabilir. Çekya Milli Takımı için de doğru bir tercih olduğu inancındayım" şeklinde konuştu.
"MORATA KİMSEYLE PROBLEM YAŞAMAZ"
Mauro Icardi ile problem yaşadığı iddia edilen Alvaro Morata'nın neden Galatasaray'dan ayrılmayı tercih ettiği konusunda Riera, "Hiçbir şey söylemek istemem. Dedikodulardan bahsetmemek gibi bir tavrım var. Değinmek istediğim konular değil bunlar. Benim tanıdığım Alvaro Morata hem saha dışında hem de soyunma odasında son derece nitelikli bir insan. Hiç kimseyle problem yaşamaz. İletişime açık, çok iyi ilişkiler geliştiren bir karakter. O yüzden ben bu dedikodulara itibar etmiyorum. Elbette ki futbolda bazen kariyeriniz adına bazı kararlar verebilirsiniz. Türkiye'de belki çok fazla forma şansı bulamayacağınızı ya da istediğiniz performansı sergileyemeyeceğinizi düşünebilirsiniz. İtalya'da farklı bir ortamınızın olacağını düşünürsünüz ve İtalya'ya gider orada futbol kariyeriniz adına daha verimli bir dönem geçirebilirsiniz. Bu tamamen futbolun profesyonel özelliğiyle ilgili verilmiş bir karar" dedi.
"ARDA GÜLER ÇOK ÖNEMLİ"
Riera, "Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso ile milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştuğun oluyor mu?" sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Xabi ile tabii konuşuyorum. Biz aynı kursta teknik direktörlük eğitimi gördük. Ama Arda Güler ile ilgili konuşmuyorum. Arda Güler, gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bence Xabi Alonso'yu mutlu eden oyunculardan bir tanesi. Arda ile ilgili söylenecek çok fazla söz yok"
Arda Güler'in Real Madrid'de üstlendiği oyun misyonu hakkında fikirlerini dile getiren Riera, "Arda çok önemli bir oyuncu. Özellikle bu sezon kapasitesinin gereği olan performansı gösteriyor. Gerçek yeteneklerini daha fazla sahaya yansıtabiliyor. Alonso'nun oyun sistemi içinde çok daha anlamlı bir oyuncu haline geldi. Bence değişmeyen parçalardan bir tanesi olmayı başardı" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAYA AÇIK
Türkiye'de çalışmaya açık olduğunu belirten Albert Riera, "Tabii ki proje önemli. İyi bir organizasyona sahip olmak çok önemli. Futbolda şu an önemli. Elbette ki Türkiye'de hem futbolcu hem antrenör olarak harika günlerim oldu. O bakımdan bu soruya vereceğim yanıt evet ama şu an itibarıyla NK Celje'nin teknik direktörüyüm, buradaki işlerime kanalize olduğum" açıklamasını yaptı.
"FENERBAHÇE DÜŞMANIMIZ DEĞİL"
Teklif gelirse Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da teknik direktörlük yapıp yapmayacağı konusunda ise Riera, "Galatasaray olmadan Fenerbahçe, Fenerbahçe olmadan Galatasaray olmaz. İki kulüp de birbirlerine rakipler ama birbirlerine de ihtiyaçları var. Güçlü bir rakibiniz varsa ancak gelişim sağlayabiliyorsunuz. Ben Galatasaray'da oynarken de Fenerbahçe'ye hep saygı dolu anlayışla bakmıştım. Fenerbahçe bizim rakibimiz, düşmanımız değil. Bu rekabeti Yunanistan'da da yaşadım. Mesela Yunanistan'da da Olympiakos'ta oynayan bir futbolcu veya teknik direktör, Panathinaikos'u çalıştıramaz şeklinde bir anlayış var. Türkiye'de de bu anlayışın geçerli olduğunu düşünüyorum. Ama şartların ne getireceğini bilemezsiniz. Ben elbette Türkiye'de büyük kulüplerde çalışmayı arzu ederim ama meslektaşlarıma da saygı duymak zorundayım. Galatasaray'ın çok güçlü bir teknik direktörü var. Futbolda 'Hayır, mümkün değildir' demek imkansız" dedi.
