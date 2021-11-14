Süper Lig'den Sinan Gümüş'e talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'e Spor Toto Süper Lig'den talip çıktı.

Haber; Yeni Asır
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Süper Lig'den Sinan Gümüş'e talip
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14 Kasım 2021 13:09
Fenerbahçe'nin gelecek planlamaları arasında yer almayan Sinan Gümüş'ün transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Göztepe girdi.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e talip oldu.

TEMASA GEÇİLDİ!

Uzun zamandır Göztepe'nin gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçildiği belirtildi. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden Sinan Gümüş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadele benim hayatımdır" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerle bu sezon resmi bir maça çıkamayan Sinan Gümüş'ün kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.


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