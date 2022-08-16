Süper Lig'den 8 takım PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 takımı PFDK'ye sevk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'den 8 takım PFDK'ye sevk edildi
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16 Ağustos 2022 22:38
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasındaki ihlallerden dolayı 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Hukuk Müşavirliği, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ye sevkine karar verdi.

Atakaş Hatayspor'u talimatlara aykırı hareketten kurula sevk eden müşavirlik, Yukatel Kayserispor ve Kasımpaşa'yı usulsüz seyirci alınmasından, Galatasaray ve Gaziantep FK'yi saha olayları gerekçesiyle kurula yolladı.

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