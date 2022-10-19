Süper Lig'den 7 takım PFDK'ya sevk edildi

Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'den 7 takım PFDK'ya sevk edildi
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19 Ekim 2022 00:57
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı kural dışı hareketi, Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.

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