Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü PFDK'ya sevk ettiğini açıkladı.

Haber; AA
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Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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03 Haziran 2021 20:34
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig kulüpleri Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, dört kulübün "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı"na aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, futbolcu Deniz Türüç'ün de aynı sebeple PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.


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