Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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25 Ocak 2024 19:57
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK'yi disipline verdi.

 
 
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